Crianças são encontradas sozinhas em carro durante festa em bar no Distrito Federal Pai foi levado para a delegacia e usava tornozeleira eletrônica; Conselho Tutelar de Vicente Pires disse que não foi chamado Brasília|Do R7, em Brasília 22/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h44 )

As crianças foram deixadas em um carro enquanto o pai estava no bar Francisco Neto / RECORD

Duas crianças, com idades entre um e três anos, foram encontradas sozinhas dentro de um carro destrancado na noite do ultimo domingo (20), na Colônia Agrícola 26 de Setembro, no Distrito Federal. O carro estava com os vidros abertos e estacionado em frente a um bar, onde acontecia uma festa com som alto e muita gente.

A Polícia Militar fazia patrulhamento na área quando foi chamada por um comerciante. Chegando ao local, os policiais esperaram por cerca de 20 minutos, mas nenhum responsável pelas crianças apareceu.

Diante da situação, os policiais entraram no bar. Um homem se apresentou como pai das crianças e disse que tinha saído só um pouco para comprar bebidas. Mas a versão dele não bateu com o tempo que os policiais já estavam lá.

O homem usava tornozeleira eletrônica, pois responde a um processo por violência doméstica. Ele foi levado para a 8ª Delegacia de Polícia. A mãe das crianças foi buscá-las na delegacia e ficou com a guarda delas.

‌



A Polícia Civil informou que as crianças estavam bem, sem sinais de maus-tratos ou fome. Por isso, o pai não foi preso em flagrante, mas o caso será investigado.

O R7 entrou em contato com o Conselho Tutelar de Vicente Pires, que é responsável pela região da Colônia Agrícola 26 de Setembro. O órgão informou que não foi acionado nesse caso.

‌



Com apuração do produtor Francisco Neto

