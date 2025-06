Lula aceita pedido e se encontrará com Zelensky no Canadá O encontro, ainda sem horário exato, está previsto para acontecer na terça-feira (17) Brasília|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/06/2025 - 21h05 (Atualizado em 15/06/2025 - 21h08 ) twitter

Zelensky pediu reunião com Lula durante participação do Brasil na cúpula do G7 Reprodução/RECORD NEWS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitou o pedido feito pelo presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, para um encontro durante a reunião da Cúpula do G7, que acontece nesta semana no Canadá. O presidente viajará para o país nesta segunda-feira (16).

O encontro, ainda sem horário exato, está previsto para acontecer na terça-feira (17) após um almoço entre os líderes internacionais.

O Brasil participa do encontro como país convidado, ao mesmo tempo em que o chefe de Estado ucraniano estará no Canadá, país anfitrião desta edição do G7.

O pedido ocorreu em meio à intensificação dos ataques entre Kiev e Moscou, com um bombardeio que deixou dois mortos e 50 feridos em Kharkiv na última terça-feira (11).

‌



No Canadá, nesta segunda, está prevista uma recepção às 17h30 (horário do Canadá — três horas a menos que no Brasil), oferecida pela premiê da província de Alberta, Danielle Smith, com a participação dos demais países convidados.

Às 18h30, haverá um jantar de boas-vindas oferecido pela governadora-geral do Canadá, Mary Simon, na cidade de Calgary.

‌



No dia seguinte, terça-feira (17), a previsão é que a recepção de boas-vindas seja seguida de uma foto oficial do G7 e demais nações convidadas por volta de 11h. Em seguida, haverá um período para reuniões bilaterais — até o momento, está confirmado um encontro entre Lula e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

Depois, haverá a sessão de engajamento externo, que será um almoço de trabalho com 17 países convidados. O tema será “o futuro da segurança energética: diversificação, tecnologia e investimentos para assegurar acesso e sustentabilidade em um mundo dinâmico”. O encerramento da agenda está previsto para às 15h30.

