Defensoria Pública do Distrito Federal garante a colombiano direito de alugar imóvel Imigrante firmou acordo com locadora, que teria desligado a água e tentado alugar apartamento para terceiros Brasília|Do R7 02/06/2025 - 17h03 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h03 )

Colombiano começou a morar no imóvel em 16 de abril Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

A DPDF (Defensoria Pública do DF) garantiu a reintegração de posse a um colombiano em situação de refúgio político depois que o acordo de locação de imóvel previamente feito com a proprietária não foi cumprido. A locadora foi obrigada a parar de praticar atos que atrapalham a moradia do imigrante, sob pena de multa de mil reais por ocorrência, além de religar o fornecimento de água em até cinco dias sob pena de multa de R$ 5 mil.

Segundo os autos, o contrato verbal firmado entre as partes previa a locação do imóvel por seis meses, com início em 16 de abril de 2025, por R$ 650 mensais. A locadora devia fazer reformas básicas, o que não foi feito e o inquilino precisou arcar com os custos de limpeza e de reparos necessários.

A proprietária teria, então, iniciado atitudes para impedir a convivência pacífica, como a suspensão do fornecimento de água e a retirada do cadeado da entrada do imóvel, o que comprometeu a segurança. Além disso, a locadora também teria tentado alugar o imóvel para terceiros.

Para Celestino Chupel, defensor público-geral, a decisão “reforça a importância do direito à moradia digna e da proteção possessória”. “É dever do Estado garantir que todos tenham condições reais de reconstruir suas vidas”, completa.

O defensor público e chefe do Núcleo de Atendimento de Iniciais de Brasília, Márcio Del Fiore, afirma que a decisão da DPDF foi para garantir o direito à posse de uma pessoa em situação de refúgio político. “Infelizmente, a locadora descumpriu os termos pactuados, o que tornou necessária a atuação judicial para preservar a dignidade do assistido”, detalha.

