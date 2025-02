Deputado abre representação contra Lula na PGR por fala sobre comer ovos de ema Presidente disse ter comido ovos de ema do Palácio da Alvorada Brasília|Do R7 15/02/2025 - 20h22 (Atualizado em 15/02/2025 - 20h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputado abre representação contra Lula na PGR por fala sobre comer ovo de ema Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 18/12/2024

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) disse, na sexta-feira (14), que abriu uma representação na PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o petista dizer ter comido ovos de ema do Palácio do Alvorada. O parlamentar alega que o chefe do Executivo teria cometido crime ambiental.

Na ocasião, Lula falava em uma agenda no Amapá. Ele destacou também ter consumido ovos de pata e que gostaria de provar ovos de jabuti. Lula explicou ainda que confirmou a possibilidade de comer ovos de ema, mas que teria, de fato, permissão.

“Eu estou comendo agora sabe o quê? Ovo de ema, que equivale a 12 ovos de galinha. Eu fui pesquisar se eu podia comer e eu posso comer, porque tenho 70 emas lá no Palácio da Alvorada e elas botam ovo do tamanho da cabeça de vocês”, disse Lula na quinta-feira (12).

“E, agora, estou criando jabuti e tenho 11 jabutis. E eles botam ovo também. Qualquer dia, vou comer ovo de jabuti, porque tudo que é ovo é igual”, prosseguiu.

‌



Nas redes sociais, Kataguiri ressaltou que a ema é um animal silvestre e mencionou uma lei que estabelece penas e multas para crimes contra a fauna. Ele destacou também um trecho da lei que trata sobre a venda, exposição e exportação de ovos “provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente”, que possui pena de seis a um ano de prisão e multa.

As emas vivem no Alvorada desde 1960, compondo parte da história do local.

‌











‌