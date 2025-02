Parlamentares dizem que Lula está ‘encastelado’ e ‘enjanjado’ na relação com o Congresso Pauta do Legislativo tem discussões importantes no 1º semestre, como o Orçamento 2025 e análise de 33 vetos Brasília|Do R7, em Brasília 15/02/2025 - 10h57 (Atualizado em 15/02/2025 - 10h57 ) twitter

Fontes avaliam que postura pode piorar desaprovação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acumula uma agenda de viagens pelo país após atingir o menor índice de aprovação já registrado em seus três mandatos. Apesar de o petista ampliar sua presença em eventos, parlamentares ouvidos pelo R7 avaliam que o presidente está “encastelado” e “enjanjado” na relação com o Congresso − o último adjetivo em alusão à suposta influência da primeira-dama.

A expectativa era de que Lula tivesse mais convivência com deputados e senadores, mas isso não tem ocorrido.

“Pensamos que teríamos um Lula político, mas ele está pior que [Jair] Bolsonaro nas relações com o Congresso”, afirmou um parlamentar, citando o ex-presidente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No primeiro encontro com os novos presidentes das Casas Legislativas, Lula adotou um tom conciliador e destacou as entregas do governo, como a PEC da Transição, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. A reunião, realizada no início deste mês, foi marcada por discursos de união e colaboração entre os Poderes.

‌



Porém, nos bastidores, o cenário é diferente. O que se percebe, na verdade, é um isolamento do chefe do Executivo. Com a aproximação das eleições de 2026, interlocutores ouvidos pela reportagem afirmam que um distanciamento prolongado do Congresso pode gerar resultados negativos para o petista.

“Se ele não melhorar essa relação, enfrentará cada vez mais obstáculos no Congresso, ainda mais com a aprovação dele tão baixa”, alertou um deputado da base governista.

‌



Em 2023, segundo ano do terceiro mandato de Lula, o governo já enfrentava dificuldades para aprovar matérias, como as medidas provisórias da reestruturação dos ministérios e do Bolsa Família.

Na época, o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez críticas à articulação política do Executivo. O processo de aprovação das matérias foi conturbado, principalmente na Câmara.

‌



2025 com votações importantes

O Congresso iniciou os trabalhos legislativos em fevereiro e tem pela frente discussões cruciais, como a votação do Orçamento de 2025, que deve ser levado ao plenário nos próximos meses.

Além disso, há 33 vetos que trancam a pauta, incluindo duas decisões do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o processo deve ser novamente postergado em uma negociação costurada entre parlamentares.