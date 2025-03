É o Tchan, Restaurante Week, espetáculos e exposições animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 07/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/03/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

O mês de março está recheado de eventos no Distrito Federal para todos os públicos. A agenda cultural do R7 traz as principais atividades, como o show do É o Tchan, pós-Carnaval para crianças, espetáculos de comédia e infantil e exposições. As atividades começam nesta sexta-feira (7).

Show acontece neste fim de semana Reprodução/Instagram @eotchanoficial

É o Tchan

O Carnaval acabou, mas a folia continua em Brasília. Para animar a galera, o grupo É o Tchan se apresenta neste sábado (8), no Setor de Clubes Sul. A festa também terá a presença do grupo Clima de Montanha e do cantor Thiago Nascimento.

Onde : AABB - Setor de Clubes Sul

: AABB - Setor de Clubes Sul Quando : sábado (8)

: sábado (8) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 70

Atrações são abertas ao público Reprodução/Instagram @G7comedia e @reinoencantandobsb

Me engana que eu posto

A Cia de Comédia G7 volta a Brasília com o espetáculo ”Me engana que eu Posto” aos sábados e domingos de março. A peça é uma comédia que convida o público a refletir sobre o impacto das redes sociais no cotidiano. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro La Salle - 906 Sul

: Teatro La Salle - 906 Sul Quando : sábado (8) e domingo (9)

: sábado (8) e domingo (9) Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 40

Reino Encantado

Brasília recebe o Reino Encantado, uma experiência que une teatro e gastronomia até 17 de maio. A atração é voltada para o público infantil e promete transportar as crianças para uma aventura mágica. Serão quatro sessões diárias, em que os convidados serão envolvidos em um espetáculo teatral.

Onde : 202 Sul

: 202 Sul Quando : até 17/5

: até 17/5 Horário : De sexta a domingo, com até quatro sessões diárias

: De sexta a domingo, com até quatro sessões diárias Valor: a partir de R$ 50

Evento fica até março em Brasília Divulgação/ Marcus Freitas

Brasília Restaurante Week

A 31ª edição do Restaurante Week começou, e desta vez o festival traz como tema “Diversidade Culinária Regional”. A ideia é resgatar a riqueza e a autenticidade da culinária de diferentes regiões do país. Serão mais de 20 restaurantes parceiros, com menus de R$ 54,90 a R$ 149.

Onde : conferir lista de restaurantes

: conferir lista de restaurantes Quando : 14/2 a 16/3

: 14/2 a 16/3 Valor: R$ 54,90 a R$ 149

Exposição celebra Dia das Mulheres Divulgação/Acervo do Museu

Museu das Mulheres: Primeiras Aquisições

Em homenagem ao mês das mulheres, o Museu das Mulheres convida o público a mergulhar na riqueza e diversidade da produção artística feminina com a exposição “Primeiras Aquisições”. As obras trazem diversas linguagens, gravuras, esculturas, pinturas, fotografias, objetos, além de vídeo-performances. A mostra valoriza a expressão e criatividade femininas.

Onde : Galeria do terceiro andar do Museu Correios (Setor Comercial Sul)

: Galeria do terceiro andar do Museu Correios (Setor Comercial Sul) Quando : até 30 de março

: até 30 de março Horário : terça à sexta, das 10h às 18h. Sábado, domingo e feriado das 13h às 17h

: terça à sexta, das 10h às 18h. Sábado, domingo e feriado das 13h às 17h Valor: gratuito

Fullgás - Artes Visuais e Anos 198 no Brasil

O CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) está com a exposição “Fullgás”, com 300 obras sobre o panorama das artes brasileiras na década de 1980. A atração traz capas de discos, objetos icônicos, revistas e panfletos que ampliam a reflexão sobre o período.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : terça-feira a domingo

: terça-feira a domingo Horário : 9h às 21h

: 9h às 21h Valor: gratuito mediante retirada de ingresso no site

Atrações são gratuitas Divulgação/ Boulevard Shopping e Pátio Brasil

Ressaquinha do Boulevard

O Boulevard Shopping preparou um pós-Carnaval para garantir a diversão às famílias do DF. No sábado (8), a programação reúne atrações como a Ressaquinha do Boulevard, que terá pintura de rosto, barraquinhas de comidas, brincadeiras, customização de abadás, além de músicas carnavalescas. A entrada é gratuita.

Onde : Boulevard Shopping

: Boulevard Shopping Quando : sexta-feira (7) a domingo 99)

: sexta-feira (7) a domingo 99) Horário : 13h às 18h

: 13h às 18h Valor: gratuito

Festival de Lanternas Coreana

Para quem gosta de apreciar a arte asiática, Brasília recebe o festival de Lanternas da Coreia até 24 de abril, no Shopping Pátio Brasil. O espaço é ocupado por túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade de Jinjiu. O público poderá encontrar instalações, fotos e vídeos, além de experimentar pratos típicos.

Onde : Shopping Pátio Brasil

: Shopping Pátio Brasil Quando : até 24 de abril

: até 24 de abril Horário : segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h

: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h Valor: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

*Sob supervisão de Leonardo Meireles