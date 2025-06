Mais de R$ 2 milhões em agrotóxicos ilegais são apreendidos na fronteira do Brasil com o Paraguai

Agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quarta-feira (18) mais de dois mil litros de agrotóxicos em Mato Grosso do Sul, na divisa entre Brasil e o Paraguai . Os oficiais faziam o patrulhamento da região de Caarapó com o helicóptero quando viram o caminhão suspeito em uma estrada de terra. Na operação, os policiais encontraram os galões do produto na caçamba. O material produzido no país vizinho é proibido aqui no Brasil. A carga avaliada em mais de R$ 2 milhões foi apreendida e o motorista do caminhão foi preso em flagrante.