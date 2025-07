STF reposta entrevista de professor de Harvard que elogia democracia brasileira O americano diz que aqueles que enfrentam ‘ameaças’ e ‘intimidação’ de Donald Trump têm mais chance de sucesso Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/07/2025 - 17h10 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h11 ) twitter

Para autor, aqueles que enfrentam ‘ameaças’ e ‘intimidação’ de Donald Trump têm mais chance de sucesso Reprodução/RECORD

O STF (Supremo Tribunal Federal) repostou na rede social X, antigo Twitter, uma entrevista com o escritor e professor de Harvard Steven Levitsky. Para ele, o “Brasil é hoje um sistema mais democrático do que os Estados Unido”. Levitsky é autor do best-seller “Como as democracias morrem”.

O movimento ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacar o Brasil com sanções a autoridades.

O primeiro foi o anúncio da imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano a partir de 1º de agosto. A medida, segundo Trump, é uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Depois, houve a revogação do visto do ministro do STF Alexandre de Moraes. O governo norte-americano declarou, ainda, que o documento de familiares e “aliados” de Moraes no Supremo também estão suspensos — sem detalhar quais ministros foram afetados.

Para o escritor e professor de Harvard, aqueles que enfrentam 'ameaças' e 'intimidação' de Donald Trump têm mais chance de sucesso em embates comerciais e negociações de tarifa com os EUA: https://t.co/tf7Cg6J6gk pic.twitter.com/p22dkSeref — BBC News Brasil (@bbcbrasil) July 22, 2025

O americano diz na entrevista que aqueles que enfrentam ‘ameaças’ e ‘intimidação’ de Donald Trump têm mais chance de sucesso em embates comerciais e negociações de tarifa com os EUA.

‘Aqueles que enfrentam Trump têm mais probabilidade de sucesso” no embate contra as ‘ameaças unilaterais’ e políticas comerciais do republicano", disse.

Para o escrito, “é difícil pedir a qualquer governo para enfrentar Trump, mas acho que todos nós estaremos melhor se ele for contido”, afirmou, sobre a melhor resposta do Brasil às últimas ações da Casa Branca.

Para o estudioso, o governo brasileiro se tornou alvo do presidente americano por “motivos pessoais” de Donald Trump e por não se curvar aos Estados Unidos.

“De nações que não são potências nucleares, que não são a Rússia ou a China, Trump espera subserviência. E governos como o Brasil, que não se curvam, têm mais chances de se tornarem alvos.”

Compreensão Imprecisa

No dia 13 de julho, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou em carta pública que as sanções “fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos”.

Em nenhum momento Barroso citou o nome do presidente dos EUA. “As diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim. Mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram”, disse.

O presidente do STF finalizou dizendo que “o Judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo”.

