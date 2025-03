GDF inicia obras na UTI do Centro Obstétrico do Hmib interditado devido a rachaduras Secretaria de Saúde também implementou novo fluxo de atendimento para garantir assistência aos recém-nascidos Brasília|Do R7, em Brasília 07/03/2025 - 09h16 (Atualizado em 07/03/2025 - 09h16 ) twitter

Obras começaram após interdição da Defesa Civil Divulgação/Agência Saúde-DF -

O governo do Distrito Federal já iniciou as obras da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Centro Obstétrico do Hmib (Hospital Materno Infantil de Brasília), interditado pela Defesa Civil devido a rachaduras no prédio. Segundo o GDF, as equipes técnicas da Secretaria de Saúde e a Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) identificaram que as rachaduras ocorreram devido a infiltrações causadas por vazamentos na rede hidráulica da unidade.

Até o momento, dois pontos críticos foram reparados para reduzir a umidade do solo e estabilizar a estrutura. Os trabalhos priorizaram principalmente a UTI para agilizar a entrega e garantir a continuidade da assistência aos recém-nascidos.

A pasta também fez escoramento preventivo, operação para evitar desabamentos, das áreas mais afetadas. As fissuras continuam sendo monitoradas, mas não há indícios de novas movimentações.

A partir de agora, as próximas etapas envolvem a restauração completa da infraestrutura do prédio, abrangendo as redes hidráulica, elétrica, de gases medicinais e a estrutura física. Além disso, profissional da Secretaria de Saúde avaliarão outras necessidades do hospital, como o controle de recalque (fundações do terreno), o reforço estrutural, a drenagem e a contenção de umidade.

“Toda a situação está sendo acompanhada de perto para garantir a segurança da edificação e a retomada plena das atividades no Hmib. Sabemos que a saúde de gestantes e recém-nascidos depende de um ambiente seguro e adequado”, disse o secretário de Saúde, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior.

Novo fluxo de atendimento

Outra medida adotada pela pasta foi a instauração de um novo fluxo de assistência para garantir que os bebês sejam atendidos por completo. Além do remanejamento dos setores afetados para outras áreas do hospital, o atendimento a gestantes e parturientes foi redirecionado, conforme o tempo de gestação:

Gestantes e parturientes com idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, residentes no Guará, serão direcionadas ao Hran (Hospital Regional da Asa Norte);

Gestantes e parturientes com idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, residentes no Riacho Fundo e no Riacho Fundo II, serão encaminhadas ao HUB (Hospital Universitário de Brasília);

Gestantes e parturientes com idade gestacional menor que 32 semanas, residentes no Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico, serão atendidas exclusivamente no HUB;

Gestantes e parturientes com idade gestacional menor que 32 semanas, residentes em Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Recanto das Emas e Samambaia, serão atendidas no HRT (Hospital Regional de Taguatinga).

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da Agência Brasília