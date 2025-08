Governo cria Política da Primeira Infância para ampliar e integrar ações com estados e municípios Lula assinou decreto nesta terça-feira no Conselhão; política é voltada para crianças de até seis anos Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2025 - 09h03 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h05 ) twitter

Política é voltada para crianças de 0 a 6 anos Lúcio Bernardo Júnior / Agência Brasília - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Política Nacional Integrada da Primeira Infância para ampliar as ações coordenadas entre União, estados e municípios voltadas para crianças de 0 a 6 anos. As medidas são destinadas ao desenvolvimento integral e à redução das desigualdades sociais.

A política será coordenada pelo Ministério da Educação e reunirá medidas nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, direitos humanos, justiça, habitação e igualdade racial, por exemplo. O texto prevê a colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios.

Entre os principais princípios da medida está o respeito à diversidade e à individualidade das crianças, a priorização da equidade, a garantia de acessibilidade plena e a oferta simultânea de serviços para crianças e seus cuidadores.

Veja principais objetivos:

‌



Garantir a prioridade absoluta das crianças no acesso a direitos;

Integrar dados e políticas públicas voltadas à infância;

Fortalecer o acesso a bens e serviços públicos;

Ampliar a comunicação entre o poder público e as famílias.

Eixos estruturantes

A política foi dividida em cinco eixos centrais, cada um sob a responsabilidade de um ministério específico:

Viver com direitos - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

Viver com educação - Ministério da Educação;

Viver com saúde - Ministério da Saúde;

Viver com dignidade - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Integração de informações e comunicação com as famílias - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Transparência

Além disso, a nova política institui uma Estratégia de Monitoramento e Avaliação, com a criação de um indicador nacional sintético de desenvolvimento da primeira infância, que irá mensurar aspectos como pobreza, nutrição, saúde, educação e proteção social.

‌



O Ministério do Planejamento e Orçamento será responsável por divulgar anualmente a execução orçamentária das ações voltadas à primeira infância, por meio do relatório da Agenda Transversal Crianças e Adolescentes.

A previsão é de que o primeiro plano de ação tenha vigência de dois anos, com publicação em até 30 dias. Planos seguintes serão quadrienais.

