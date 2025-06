Governo lança Programa Mais Igualdade para combater o racismo no Brasil Iniciativa será coordenada pelo Ministérios da Igualdade Racial e prevê construção de Casas da Igualdade; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 09h54 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programa será conduzido pelo Ministério da Igualdade Racial Marcelo Camargo/Agência Brasil - arquivo

O governo federal criou, nesta segunda-feira (16), o Programa Mais Igualdade para enfrentar o racismo e promover a igualdade racial no país. O decreto foi assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O programa será executado pelo Ministério de Anielle e pretende fortalecer o Sinapir (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial). A iniciativa vai articular ações entre governo e sociedade civil para garantir os direitos da população negra, quilombolas e comunidades tradicionais, além de promover políticas públicas com foco na equidade racial.

Um dos pilares do programa é a criação das Casas da Igualdade Racial, que funcionarão como espaços de acolhimento, apoio jurídico, psicológico e social às vítimas de racismo. Esses centros também atuarão na valorização da cultura afro-brasileira, na promoção da inclusão produtiva e no fortalecimento de vínculos comunitários.

As Casas terão áreas de atuação que incluem:

‌



Justiça racial, com apoio a vítimas de crimes de ódio;

Inclusão produtiva, com foco em jovens e mulheres negras;

Cultura e educação, com ações voltadas à identidade afro-brasileira;

Convivência comunitária; e

Pactuação federativa, para ampliar a cooperação entre União, estados e municípios.

O Ministério da Igualdade Racial ainda vai definir quais os territórios prioritários para a implantação das unidades.

O programa se estrutura em três eixos:

‌



Aperfeiçoamento, com formação e qualificação de agentes públicos e comunitários;

Estruturação, com fortalecimento institucional das políticas raciais; e

Fortalecimento, com fomento a ações locais em parceria com estados e municípios.

Articulação

A implementação do programa será financiada com recursos do orçamento do Ministério da Igualdade Racial, e poderá contar com parcerias firmadas com entes federativos e entidades da sociedade civil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp