Ranking elege Argentina o país mais seguro da América do Sul para viver em 2025

A Argentina é o país mais seguro da América do Sul para se viver, segundo o ranking do Índice Global da Paz, pelo segundo ano consecutivo. Uruguai, Chile , Paraguai e Bolívia completam os quatro lugares seguintes da lista. Já o Brasil aparece na nona colocação do levantamento, na frente apenas da Venezuela e da Colômbia.



Fatores como segurança, corrupção, conflitos internos e externos, além de outros índices, são levados em consideração para posicionar os países de forma adequada no ranking. No levantamento global equivalente, a Argentina ocupa a 46ª posição.