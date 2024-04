Justiça Federal afasta presidente do Conselho de Administração da Petrobras do cargo Pietro Mendes também terá remuneração suspensa até que processo seja concluído, de acordo com decisão do juiz Paulo Cezar Neves Junior

Pietro também é secretário em um dos ministérios

A Justiça Federal de São Paulo afastou do cargo, nesta quinta-feira (11), o presidente do Conselho de Administração da Petrobras , Pietro Mendes. A decisão foi dada pelo juiz Paulo Cezar Neves Junior, que atendeu uma ação movida pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP), que argumenta que Mendes ocupa a função ilegalmente. Na determinação, também ficou estabelecida a suspensão da remuneração dele até que o processo seja julgado em definitivo .

De acordo com o governo federal, um dos pontos apresentados é o conflito de interesses, pelo fato de Mendes também ser secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. “São citadas ainda a não observância da Lei das Estatais, ausência de elaboração de lista tríplice para o cargo e a não utilização de empresa especializada para a seleção”, informa o governo. O R7 tenta contato com a Petrobras.

A decisão judicial ocorre em meio à possibilidade de demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que tem ironizado os rumores sobre a sua eventual demissão do cargo . A crise sobre os dividendos ganhou novos contornos políticos, inclusive com especulações de nomes para o comando da companhia.

No início de março, as ações fecharam em queda de 10,5%, o que significou perda de valor de mercado de R$ 55 bilhões em apenas um dia. O ruído no mercado ocorreu após o anúncio de que a Petrobras iria reter os dividendos extraordinários, avaliados em R$ 43,9 bilhões. Desde então, a crise na estatal tem escalado, inclusive com farpas entre Prates e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O episódio da crise dos dividendos deixou Lula insatisfeito. Nos dias seguintes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou reflexivo sobre a atuação de Prates na chefia da Petrobras.

No último dia 6, Lula se reuniu com sindicalitas na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência da República, mas o conflito sobre o comando na Petrobras não foi abordado no encontro, segundo o ministro da Secretaria Geral, Márcio Macêdo, “O assunto não foi tratado, [Lula] não falou conosco e não falou aqui”, disse a jornalistas.