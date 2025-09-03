Líder do PL diz ter maioria na Câmara para aprovar anistia a Bolsonaro e presos do 8/1
Centro se aliou à oposição em prol de projeto de lei
O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou, nesta terça-feira (2), que o partido tem a maioria dos votos na Casa para aprovar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos presos do 8 de janeiro.
“A Câmara tem maioria absoluta para votar a anistia e isentar o presidente Bolsonaro e todos os inocentes do 8 de janeiro para que passem pela anistia justa e humanitária”, disse Cavalcante em pronunciamento no plenário.
As declarações ocorrem após líderes de partidos de centro aderirem à pressão em prol do projeto de lei. A ideia é pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar a proposta após o julgamento de Bolsonaro, previsto para terminar em 12 de setembro.
O ex-presidente é um dos réus no STF (Supremo Tribunal Federal)por tentativa de golpe de Estado.
“Quero agradecer ao presidente Motta, que fez questão de comunicar todos os líderes que a maioria está sendo construída”, prosseguiu o líder.
Conforme mostrou o R7, as lideranças partidárias do PP, União Brasil e Republicanos se aliaram ao PL.
Segundo Cavalcante, o projeto, que ainda não tem parecer final, terá mais de 300 votos favoráveis quando for pautado no plenário.
Em sua fala, Cavalcante confirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também atua na pressão pelo projeto.
Hoje, Tarcísio cumpre agenda em Brasília, mas não há previsão de encontro com Motta. O governador, contudo, estaria pressionando em prol do projeto nos bastidores.
