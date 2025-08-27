Lula assina recondução de Gonet ao cargo de procurador-geral da República Gonet ocupa o cargo desde o fim de 2023 e terá novo mandato de dois anos Brasília|Do R7, em Brasília 27/08/2025 - 14h14 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O presidente Lula assinou a recondução de Paulo Gonet como Procurador-Geral da República.

A nova gestão é de dois anos e precisa ser confirmada pelo Senado.

Gonet já ocupa o cargo desde o final de 2023 e esteve em reunião com Lula no Palácio do Planalto.

Seu julgamento e de aliados por tentativa de golpe de Estado começam em 2 de setembro no STF. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Recondução já era esperada por alguns interlocutores Marcelo Camargo/Agência Brasil - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na manhã desta quarta-feira (27) a recondução de Paulo Gonet ao comando da PGR (Procuradoria-Geral da República). A medida deve ser publicada no Diário Oficial e ainda precisa de confirmação do Senado.

Gonet ocupa o posto desde o fim de 2023. Na manhã desta quarta, ele esteve no Palácio do Planalto para conversar com Lula, embora o encontro não conste na agenda pública divulgada pela comunicação do governo.

No começo desta tarde, o procurador agradeceu a recondução ao cargo e disse estar empenhado para continuar o trabalho realizado na PGR.

“Animado e confortado por essa demonstração de renovada confiança, renovo também eu o meu propósito de empenho e dedicação à causa da Justiça, ao Ministério Público e ao país”, disse.

‌



A recondução de Gonet acontece a uma semana para o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados na ação que apura a trama golpista.

O procurador, inclusive, já sofreu sanções dos Estados Unidos devido a sua participação no caso. No começo de julho, o visto de Gonet foi revogado. Na ocasião, a ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) divulgou nota repudiando a medida.

‌



A entidade classificou a revogação do visto como uma “ofensa à independência e à autonomia” do Ministério Público brasileiro e uma “inaceitável tentativa de intimidação de uma instituição nacional”.

“A revogação de seu visto representa não apenas um gesto desproporcional e incompatível com o histórico de atuação técnica do Procurador-Geral da República, mas também uma ofensa à independência e à autonomia de todo o Ministério Público brasileiro, uma inaceitável tentativa de intimidação de uma instituição nacional”, diz o texto da ANPR.

‌



Julgamento núcleo 1

Os réus do grupo — conhecido como o “núcleo crucial” da trama golpista — são acusados de tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023 e respondem por crimes cujas penas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

O julgamento será na Primeira Turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. As sessões começam em 2 de setembro, mas o colegiado também reservou os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro para julgar o caso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Quem assinou a recondução de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a recondução de Paulo Gonet ao comando da PGR (Procuradoria-Geral da República) na manhã desta quarta-feira (27).

Quando Gonet começou a ocupar o cargo de Procurador-Geral da República?

Gonet ocupa o cargo desde o fim de 2023.

A recondução de Gonet já foi confirmada?

A recondução deve ser publicada no Diário Oficial e ainda precisa de confirmação do Senado.

O que Gonet disse sobre sua recondução ao cargo?

Gonet agradeceu a recondução e afirmou estar empenhado em continuar o trabalho realizado na PGR, expressando sua animação e renovada confiança.

Qual é o contexto do julgamento que se aproxima e que envolve Gonet?

A recondução de Gonet acontece a uma semana do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados, que são acusados de tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023.

Gonet enfrentou sanções de que país e por qual motivo?

Gonet já sofreu sanções dos Estados Unidos devido à sua participação em um caso relacionado ao golpe. Em julho, seu visto foi revogado.

O que a ANPR disse sobre a revogação do visto de Gonet?

A ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) repudiou a revogação do visto, classificando-a como uma ofensa à independência e autonomia do Ministério Público brasileiro e uma tentativa de intimidação.

Quais são as possíveis consequências legais para os réus envolvidos na trama golpista?

Os réus, conhecidos como o “núcleo crucial” da trama golpista, respondem por crimes cujas penas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

Quando e onde ocorrerá o julgamento dos réus?

O julgamento ocorrerá na Primeira Turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. As sessões começam em 2 de setembro, com datas adicionais reservadas para os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp