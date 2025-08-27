Gilmar Mendes defende modernizar relações de trabalho e critica modelos ultrapassados Ministro afirmou que o STF tem papel central em garantir segurança jurídica nas relações trabalhistas Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gilmar Mendes defende a modernização das relações de trabalho no Brasil e critica modelos ultrapassados.

Durante seminário em Brasília, ele destacou o papel do STF em garantir segurança jurídica nas relações trabalhistas.

Mendes enfatizou a urgência de discutir a legalidade da pejotização, com 15 milhões de brasileiros atuando como MEIs.

Ele ressaltou a importância de regulamentar o trabalho considerando as mudanças tecnológicas e as tendências internacionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gilmar Mendes defende modernização das relações de trabalho Evandro Macedo/LIDE - 27.8.2025

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quarta-feira (27) que o Brasil precisa se adaptar às novas formas de trabalho e abandonar “amarras do passado”. Para o ministro, insistir em modelos ultrapassados gera insegurança jurídica, prejudica a livre iniciativa e compromete o ambiente econômico.

As declarações foram feitas durante o Seminário Econômico LIDE, realizado em Brasília, que reuniu autoridades como o ministro Ives Gandra Martins Filho, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a senadora Tereza Cristina (PP-MS). O encontro teve como tema “O Futuro do Trabalho e os Novos Modelos Regulatórios”.

Gilmar Mendes é relator do processo que discute a legalidade da pejotização — prática que permite a contratação de profissionais como pessoas jurídicas em vez do vínculo formal. O ministro adiou para 6 de outubro a audiência pública sobre o tema, inicialmente prevista para 10 de setembro. Segundo ele, a mudança ocorreu por ajustes internos no STF.

Para Mendes, a discussão é urgente diante das transformações no mercado de trabalho. “Mais de 15 milhões de brasileiros atuam hoje como MEIs [Microempreendedores individuais]. 1,5 milhão trabalham por aplicativos digitais. Projeções do Fórum Econômico Mundial indicam que, até 2027, cerca de um quinto das ocupações atuais serão modificadas ou desaparecerão”, disse.

O ministro afirmou que o STF tem papel central em garantir segurança jurídica nas relações trabalhistas. “Não se trata de escolher entre trabalho formal ou informal, mas entre um modelo com trabalho e outro sem trabalho. Precisamos compreender como a inovação pode ser incorporada sem retrocessos e sem ilusões.”

Gilmar também defendeu que o Brasil acompanhe tendências internacionais. “Se a Constituição não determina um padrão específico de produção, não há justificativa para manter um modelo hierarquizado, fordista, na contramão do movimento mundial de descentralização”, destacou.

Para ele, a regulação do trabalho deve considerar o impacto das mudanças tecnológicas. “O futuro do trabalho já está acontecendo. Precisamos nos livrar de amarras que nos prendem ao passado para incluir o Brasil nesse futuro”, afirmou.

Processos sobre pejotização estão suspensos

Em abril, Mendes determinou a suspensão de todos os processos que tratam da legalidade da pejotização no país. A decisão está vinculada ao Tema 1.389 de repercussão geral, que deve definir a validade desse tipo de contrato, a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de possível fraude e quem deve comprovar a existência ou não de vínculo empregatício: o trabalhador ou a empresa.

Segundo o ministro, havia insegurança jurídica porque a Justiça do Trabalho, em diversas situações, desconsiderava entendimentos do STF, o que provocava sobrecarga de recursos na Corte.

