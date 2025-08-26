Tarifaço é ‘totalmente injustificado’, diz Alckmin ao destacar superávit dos EUA com o Brasil

Geraldo Alckmin , classificou como “totalmente injustificado” o aumento de tarifas sobre Durante a segunda reunião ministerial do ano realizada nesta terça-feira (26) no Palácio do Planalto, em Brasília, o vice-presidente da República, , classificou comoo aumento de tarifas sobre produtos brasileiros imposto pelos Estados Unidos.





“É totalmente injustificado porque, dos 20 países do G20, só três deles os Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. E, neste ano, a nossa importação para os Estados Unidos cresceu 4,2%, a deles para nós, 12,6%. Então, é uma coisa totalmente fora dos parâmetros”, afirmou Alckmin.