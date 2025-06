Ministério da Saúde amplia vacinação contra meningite para crianças de 12 meses Reforço passará a ser feito com a vacina ACWY, que antes era aplicada apenas em adolescentes de 11 a 14 anos Brasília|Do R7, em Brasília 29/06/2025 - 09h14 (Atualizado em 29/06/2025 - 09h32 ) twitter

A iniciativa faz parte das Diretrizes para o Enfrentamento das Meningites até 2030 Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacina meningocócica ACWY no SUS (Sistema Único de Saúde) para crianças de 12 meses de idade. A partir de 1º de julho, o reforço vacinal que até então era feito com a meningocócica C passará a ser substituído pela versão ACWY, que protege contra quatro sorogrupos da bactéria causadora da meningite: A, C, W e Y.

Atualmente, o esquema vacinal no SUS prevê duas doses da vacina meningocócica C aos 3 e 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses. Agora, esse reforço passará a ser feito com a vacina ACWY, que antes era aplicada apenas em adolescentes de 11 a 14 anos.

“Com essa ampliação, o SUS garante ainda mais proteção contra as formas mais graves de meningite bacteriana. A vacina ACWY, antes restrita à adolescência, passa a proteger também os pequenos de até um ano de idade. Isso reforça o compromisso do Ministério da Saúde com a saúde pública”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.

A mudança está prevista na Nota Técnica nº 77/2025, que atualiza os esquemas vacinais e traz orientações sobre a aplicação da nova dose de reforço. De acordo com o documento, crianças que já receberam as duas doses da vacina meningocócica C e o reforço aos 12 meses não precisarão ser revacinadas com a ACWY. Já aquelas que ainda não receberam a dose de reforço nesta idade passarão a ser imunizadas com a nova versão.

A iniciativa faz parte das Diretrizes para o Enfrentamento das Meningites até 2030, lançadas em 2024 pelo Ministério da Saúde em parceria com organismos nacionais, internacionais e representantes da sociedade civil. As diretrizes estão alinhadas à estratégia da oms (Organização Mundial da Saúde) para o combate global à meningite bacteriana.

Somente em 2025, o Brasil já registrou 4.406 casos confirmados de meningite, sendo 1.731 do tipo bacteriana, 1.584 viral e 1.091 de causas não identificadas ou outras origens. Além da vacina ACWY, o SUS oferece outras vacinas que ajudam na proteção contra diferentes formas da doença, como a BCG, Penta e as pneumocócicas 10, 13 e 23-valente.

