Novo sistema de pedágio na Dutra deve entrar em vigor a partir de maio

A partir de maio, a estrada que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro , Rodovia Presidente Dutra, deverá ter em funcionamento 21 pedágios de passagem livre pelo sistema Free Flow, em um trecho de 25 quilômetros entre Arujá e a capital paulista — com a implementação do sistema, o preço dos novos pedágios do trecho da região metropolitana da rodovia vai ser maior em horários de pico e feriados.



A inauguração estava prevista para o primeiro trimestre deste ano, mas depende da conclusão de obras de reformulação do trecho da Dutra na Grande São Paulo, ainda em andamento. Os equipamentos vão ficar nas novas entradas e saídas das pistas marginais para as expressas, também em construção.



Quem rodar pela via expressa vai pagar pedágio, enquanto, motoristas que transitarem nas vias marginais não pagaram tarifa.