Gripe aviária: governo do DF proíbe eventos com aves por 90 dias para evitar disseminação

Primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil foi confirmado em Montenegro-RS Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

O governo do Distrito Federal , através da Seagri (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural), publicou nesta quarta-feira (21) uma portaria que suspende a realização de eventos com aglomeração de aves por 90 dias para prevenir a entrada e disseminação da gripe aviária no DF.

O Brasil registrou um caso da doença em Montenegro, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (16).

Segundo a Seagri, a medida foi adotada para preservar o status sanitário do DF como livre de IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade). Até a tarde desta quarta-feira, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) investiga 8 possíveis casos pelo país, mas nenhum deles é no DF.

“O objetivo do Governo do Distrito Federal é proteger a produção avícola do DF, garantindo segurança sanitária e econômica para o setor”, afirma o secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno.

A pasta pontua que o DF possui avicultura expressiva, com destaque para a produção de ovos e criação de aves ornamentais e de subsistência. O setor movimentou cerca de R$ 1 bilhão em 2024, gerando aproximadamente 5 mil empregos.

Danielle Kalkmann, subsecretária de Defesa Animal, recomenda que criadores de aves mantenham os animais confinados em ambientes protegidos, sem ter acesso a áreas externas, para evitar o contato com aves silvestres.

Gripe aviária

A gripe aviária, ou influenza aviária, é uma doença infecciosa causada por subtipos do vírus Influenza tipo A, como o H5N1. Ela afeta principalmente aves, mas pode, em casos raros, infectar mamíferos, incluindo humanos. O vírus circula globalmente desde 2006, sendo este o primeiro registro em uma granja comercial no Brasil.

O período de incubação, no caso de Influenza tipo A, varia normalmente de um a dez dias. Para fins de saúde pública, esse é o período que deve ser considerado para vigilância e manejo de casos e contatos.

Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, inicialmente, 35 animais da granja apresentaram sintomas, mas a infecção logo se espalhou. “É óbvio que esse vírus é bastante agressivo, então, rapidamente, já começou ter outras mortes dentro dessa granja”, afirma. Todos os 17 mil animais ou morreram, ou foram abatidos.

Como ocorre a transmissão?

Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão entre aves ocorre por meio do contato com secreções respiratórias ou fezes contaminadas. A infecção humana é rara e está geralmente associada ao contato direto e desprotegido com aves infectadas ou superfícies contaminadas. A transmissão de pessoa para pessoa é extremamente rara e, quando ocorre, não é sustentada.

