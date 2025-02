Padilha apresenta a Motta pauta de prioridades do governo Lula Lista do governo vai além da pauta econômica e foi dividida em seis eixos, como empreendedorismo, educação e meio ambiente Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/02/2025 - 17h33 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h38 ) twitter

Padilha apresenta a Motta pauta de prioridades do governo Lula Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 03/02/2025

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apresentou nesta quarta-feira (12) ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), uma lista com pautas prioritárias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para este ano. Ao todo, são 48 propostas.

O encontro aconteceu na Presidência da Câmara dos Deputados. Antes da reunião com Motta, Padilha tinha apresentado o conjunto de medidas aos líderes da base do governo em encontro no Palácio do Planalto.

O destaque voltado para o ano é a reforma da renda, para ampliar a faixa da isenção do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) para quem ganha até R$ 5.000.

Segundo Padilha, a proposta ainda está sendo construída pelo Ministério da Fazenda. Um dos pontos ainda em discussão é a fonte de compensação para a medida.

Em outra frente, o governo quer implementar uma plataforma para crédito consignado para trabalhadores da área privada — que deve conceder empréstimos com taxas de juros inferiores descontados diretamente da folha de pagamento.

Outros projetos

A lista do governo vai além da pauta econômica e foi dividida em seis eixos, como empreendedorismo, educação e meio ambiente. Entre os destaques, está a PEC da Segurança Pública, que entre outros pontos altera a forma de funcionamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A proposta ligada à regulamentação da inteligência artificial também faz parte da lista de prioridades do governo, além da elaboração do novo PNE (Plano Nacional de Educação) e o agravamento de penas para crimes ambientais, como incêndios florestais.

De forma geral, a intenção do governo é buscar aprovação de propostas que possam impactar diretamente o alcance das ações do governo. Confira outras propostas prioritárias:

Acredita Exportação;

Aumento de penas contra incêndios florestais;

PEC da previdência dos militares;

PL das Fake News, que regulamenta as redes socias;

Projeto de lei que estabelece as diretrizes para big techs, como TikTok e Facebook