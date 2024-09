Polícia Militar apreende 19 armas de fogo neste domingo no DF e Entorno Cinco pessoas foram presas e um menor apreendido em patrulhamento da polícia Brasília|Do R7, em Brasília 09/09/2024 - 09h36 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cinco pessoas foram presas e um menor apreendido PMDF/Divulgação - 08.09.2024

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu 19 armas de fogo na noite deste domingo (8) na capital do país e no Entorno. Com as patrulhas, cinco pessoas foram presas e um menor foi apreendido. A primeira apreensão ocorreu na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF, por volta das 18h. Segundo informações da corporação, após receberem uma denúncia anônima, os agentes encontraram um homem com uma pistola calibre .380 com 16 cartuchos de munição e um revólver calibre .38 com oito cartuchos. O homem foi preso e levado à delegacia.

Em Samambaia (DF), por volta das 19h30, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas) prendeu outro homem com um revólver calibre .38 com 2 cartuchos de munição. A prisão ocorreu após abordagem a um homem dentro de um veículo que, segundo os policiais, apresentava atitude suspeita. Após a revista, foi encontrada uma arma em uma bolsa. O homem foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

Em Sobradinho, por volta das 20h30, militares do 13º Batalhão prenderam mais um homem com uma pistola calibre .9mm com 15 cartuchos de munição e um revólver calibre .38 com cinco cartuchos. A prisão ocorreu após uma testemunha pedir socorro aos policiais militares, informando que estaria ocorrendo uma briga entre vizinhos em um condomínio e que um dos envolvidos estava com uma arma.

Armas artesanais

No mesmo horário, em São Sebastião, um fabricante de armas artesanais foi preso em uma chácara, com 12 armas de fogo, sendo um revólver calibre .32 e 11 armas caseiras de vários calibres. Além do arsenal, uma maleta com peças utilizadas para a fabricação das armas também foi apreendida com cartuchos de munição de diversos calibres.

‌



Na Cidade Estrutural, por volta das 21h30, a equipe policial patrulhava o Setor Norte quando abordou um rapaz de bicicleta com uma mochila nas costas. O indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, os militares encontraram uma arma calibre 12 dentro da mochila. O adolescente já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo, foi apreendido novamente e encaminhado à 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente.

Por volta das 22h20, em São Sebastião, em um ponto de bloqueio na rodovia, a polícia apreendeu uma pistola de calibre .380 com 39 cartuchos de munição. O condutor foi preso e levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).