Confira o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado de Carnaval no DF Governo do Distrito Federal anunciou ponto facultativo da próxima segunda até as 14h de quarta-feira Brasília|Do R7, em Brasília 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 )

Confira como funcionará os serviços no DF Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O feriado prolongado de Carnaval em Brasília trará mudanças significativas na rotina do comércio, serviços e transporte da cidade. O Governo do Distrito Federal anunciou ponto facultativo da próxima segunda-feira (3) até as 14h de quarta-feira (5). Em razão disso, o R7 preparou um guia completo sobre o funcionamento dos principais serviços durante os dias de folia, para que a população possa se planejar e aproveitar o feriado.

Comércio

A Fecomércio informou que as livrarias e comércios varejistas de carnes, gêneros alimentícios, frutas, verduras, flores e plantas não funcionarão na segunda-feira (3) nem na terça (4).

Os empregados de lojas de shoppings e entrequadras, ligadas ao Sindivarejista-DF, poderão trabalhar no domingo (2), segunda (3) e quarta (5). Contudo, será proibido o trabalho na terça-feira (4).

Bares, restaurantes, supermercados e drogarias poderão funcionar normalmente ao longo de todo o Carnaval.

‌



Transporte

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o transporte público vai circular em esquema especial. Serão pelo menos 90 ônibus a mais por dia com viagens extras para atender à demanda de passageiros. Além disso, as tarifas durante o Carnaval serão gratuitas, conforme determinação do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Veja como será organizada a frota:

‌



Sábado (1º) → tabela horária de sábado com reforço de viagens ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Domingo (2) → horários de domingo com reforço ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Segunda (3) → programação de dia útil com reforço ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Terça (4) → tabela horária de sábado com reforço de viagens ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Quarta (5) → programação de dia útil com reforço no período das 11h às 13h, em função do início de expediente às 14h nas repartições públicas locais e federais.

Metrô

Durante todo o período de Carnaval, o acesso ao Metrô-DF também será gratuito. O período de funcionamento de sábado (1º) até terça-feira (4) será estendido.

‌



Sábado (1º) → das 5h30 à 1h;

Domingo (2) → das 7h à 1h;

Segunda (3) → das 5h30 à 1h;

Terça-feira (4) → das 5h30 à 1h.

Todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque até as 23h30. Após esse horário, entre 23h30 e 1h, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque. As demais funcionarão apenas para desembarque.

Segurança

Os órgãos que atuam na segurança pública do DF trabalharão todos os dias do feriado. A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar funcionarão 24 horas.

PMDF : 190

: 190 CBMDF : 193

: 193 Defesa Civil: 199

Saúde

Durante o Carnaval, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel) terá ambulâncias e motolâncias posicionadas em pontos estratégicos da Esplanada dos Ministérios.

Em casos de clínicas médicas, cirurgia geral, queimaduras e odontologia, os atendimentos emergências ocorrerão pelo Hospital Regional da Asa Norte. O Hospital de Base vai atender apenas ocorrências de politraumas e traumas cranioencefálicos. Outros hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) funcionarão 24h.

Quem quiser atualizar o cartão de vacinação durante o Carnaval pode procurar as salas de vacina de UBSs que funcionam aos sábados, que estarão abertas com imunizantes do calendário de rotina, dengue e Covid-19. A lista dos pontos que realizam a vacinação está disponível no site da SES-DF. As demais salas voltam a funcionar normalmente na quarta (5), a partir das 14h.

Água e energia

A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF) não terá expediente presencial de segunda (3) a quarta (5) até às 14h. Os consumidores que precisarem da companhia podem ligar para a Central de Atendimento pelo telefone 115 ou usar o aplicativo da Caesb.

A Neoenergia Brasília informou que, na segunda-feira e na terça-feira, as lojas de atendimento presencial estarão fechadas. Elas reabrem na quarta-feira a partir de 12h. Os sete postos do Na Hora voltam no mesmo dia, a partir das 14h.

Bancos

Os bancos estarão fechados na segunda e na terça devido ao feriado bancário de Carnaval. As compensações bancárias, incluindo TEDs, não serão processadas nesses dias, mas o Pix funcionará normalmente. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (5), a partir do meio-dia.