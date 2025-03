Receita do DF apreende R$ 744 mil em mercadorias irregulares em menos de 24 horas Agentes também encontraram protetores solar, 6,5 toneladas de peixe e botijões de gás com notas irregulares Brasília|Do R7, em Brasília 07/03/2025 - 08h57 (Atualizado em 07/03/2025 - 09h40 ) twitter

72 mil garrafas de cachaça foram apreendidas Divulgação/Seec-DF -

A Receita do Distrito Federal apreendeu, em menos de 24 horas, R$ 744,8 mil em mercadorias irregulares. A operação, deflagrada entre quarta-feira (5) e quinta-feira (6), apreendeu 72 mil garrafas de cachaça, 6,5 toneladas de peixe, 4.320 frascos de protetor solar e 1.423 botijões de gás de cozinha. No total, estima-se mais de R$ 373 mil em impostos devidos, mais multas.

A operação se estendeu principalmente pela madrugada, período utilizado por muitos sonegadores para transitar com as mercadorias sem nota fiscal ou com notas falsas. “Temos equipes operando 24 horas por dia, sete dias por semana, a atuação dos Auditores Fiscais é cada vez mais estratégica e ajustada a diferentes horários e características locais, assegurando que comerciantes honestos não sejam prejudicados e que as obrigações fiscais sejam cumpridas”, explica o coordenador de Fiscalização, Silvino Nogueira Filho.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, destaca a importância da fiscalização contínua. “Estamos comprometidos em proteger os comerciantes que cumprem suas obrigações fiscais e em garantir que todos participem de um ambiente de negócios justo. Ou seja, não se trata apenas de punir quem está agindo contra a legislação tributária. É acima de tudo garantir que o empresário que está em dia não seja penalizado”, explica.

As apreensões foram realizadas na BR-020 e em uma transportadora.

