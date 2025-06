Saiba o que é o First Mile, software usado pela Abin paralela para espionagem Inquérito da PF indiciou Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Carlos Bolsonaro; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 11h33 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h33 ) twitter

Software consegue monitorar 10 mil celulares por até 12 meses Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Federal indiciou mais de 30 pessoas suspeitas de usar a estrutura da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para espionar adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O relatório foi entregue ao STF (Supremo Tribunal Federal) e cita, entre outros pontos, o uso do software First Mile.

A ferramenta permitiu que os envolvidos no esquema fizessem vigilância de milhares de pessoas. Segundo a PF, em dois anos e meio a ferramenta foi acessada pelo menos 60 mil vezes.

Para acionar o sistema de geolocalização e ter acesso às informações das pessoas, bastava digitar o número do celular. A aplicação também criava históricos de deslocamento e alerta em tempo real da movimentação dos aparelhos cadastrados. O software consegue monitorar cerca de 10 mil celulares por até 12 meses.

A investigação revelou que a Abin foi utilizada para monitorar ilegalmente ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). O nome do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia também está entre os que teriam sido monitorados ilegalmente pela Abin.

Indiciamentos

Entre os principais indiciados estão Bolsonaro, o filho do ex-presidente e vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que na época dirigia a Abin, e o atual diretor-geral do órgão, Luiz Fernando Correa, indicado pelo presidente Lula (PT-SP).

No relatório de mais de 800 páginas, a PF detalha, além do monitoramento de inimigos políticos de Bolsonaro, como ministros, políticos e até jornalistas, a arapongagem contra servidores da Receita Federal que atuaram para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Em julho de 2024, vazou uma gravação de 2020 de uma conversa entre o então presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e advogadas do senador Flávio Bolsonaro discutindo um monitoramento desses auditores da Receita Federal.

Na gravação, Ramagem sugere que uma instauração de procedimento administrativo contra os auditores da Receita Federal provocaria mudanças em seus cargos.

Já Correa é acusado de interferir nas investigações. Segundo a PF, ele protegeu servidores envolvidos e tentou atrapalhar as investigações.

O inquérito, que já se arrastava há dois anos, teve sete operações autorizadas pelo STF. Entre os demais indiciados estão agentes de carreira da Abin que teriam sido cooptados por policiais federais no período.

Posicionamento de Carlos Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou na manhã desta terça-feira (17) o indiciamento dele pela Polícia Federal no caso da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) paralela.

No perfil dele em uma rede social, o vereador questionou a decisão da PF. “Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem: eleições em 2026? Acho que não! É só coincidência”, escreveu.

Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem: eleições em 2026? Acho que não! É só coincidência! https://t.co/Fdm4eIcOkW — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 17, 2025

