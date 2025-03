Senado reconhece luta pelo direito das mulheres com premiação Diploma Bertha Lutz foi oferecido a 19 mulheres com trajetórias marcantes no país, como as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres e a ex-ministra Cristiane Britto Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 13h55 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h55 ) twitter

Plenário do Senado durante entrega do Diploma Bertha Lutz, de 2025 Saulo Cruz/Agência Senado - 27.03.2025

O Senado homenageou nesta quinta-feira (27), o trabalho de mulheres que contribuíram pela igualdade de direitos no país, com o diploma Bertha Lutz. Nesta edição, 19 personalidades brasileiras receberam a premiação, nas mais diversas áreas.

Entre as trajetórias apontadas estão contribuições ao campo cultural, além de educação, saúde, empreendedorismo e na formação de políticas públicas.

A lista de homaneageadas também deu destaque à diversidade de formas da luta femininna, com premiadas que vão das atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, à ex-ministra Cristiane Britto. (Veja lista completa no fim do texto).

O reconhecimento prestado foi celebrado de forma unânime entre as presentes na cerimônia. A escolha pelas personalidades foi definida entre parlamentares. No caso de Cristiane, a indicação partiu da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que exalta feitos ligados à defesa da mulher.

‌



“Ela se destaca na proteção da mulher. Cristiane é uma advogada ativista em defesa da mulher há muitos anos, especialmente na área eleitoral. Ela coordenou o programa Mais Mulheres na Política, foi ministra e hoje está aqui no Senado como assessora jurídica, nos ajudando em todas as pautas femininas. Ela merece muito esse prêmio”, destacou a senadora.

Cristiane, por sua vez, conta ver o reconhecimento como um impulso para seguir na luta e defesa de mulheres. “Foi uma alegria e um incentivo para continuar lutando pela causa da mulher. A gente sabe que a vulnerabilidade da mulher brasileira é patente, então essa causa é muito cara para mim, então esse prêmio reconhece o meu trabalho e só me incentiva e eu aqui estabeleço o meu compromisso de continuar lutando cada vez mais pelas nossas mulheres”, diz.

‌



A ex-ministra da Mulher Cristiane Britto foi uma das homenageadas na edição do diploma Bertha Lutz, em 2025 R7 - 27.03.2025

Entre destaques que a trouxeram até este 27 de março, a ex-ministra relembra a proposta criada para capacitação profissional durante o período de pandemia da covid-19. A ação foi voltada para frear o cenário de vulnerabilidade, principalmente entre vítimas de agressão.

“A gente qualificou um número expressivo de mulheres em todo o Brasil e conseguimos tirar essa mulher do ciclo de violência”, lembra.

‌



Homenageadas

Por cumprirem agenda internacional, as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres não compareceram ao evento, mas foram representadas por outra homenageada, a neurocientista e presidente da Rede Sarah, Lúcia Willadino Braga. “Vou mandar o troféu para a casa de cada uma delas”, diz.

Indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Lúcia tem destaque ao trabalho desenvolvido principalmente para a neuroreabilitação, e relata sentimento de honra com o prêmio recebido. “É um prazer enorme, uma honra enorme, porque Berta Lutz recebeu esse diploma. Berta Lutz foi uma mulher admirável, uma cientista, uma política, a sua luta pelo voto feminino. Então, para nós, todas nós homenageadas, está sendo uma honra muito grande”, conta.

Ani Heinrich Sanders - produtora rural do estado do Piauí, indicada pela senadora Jussara Lima (PSD-PI);

- produtora rural do estado do Piauí, indicada pela senadora Jussara Lima (PSD-PI); Antonieta de Barros (in memoriam) - primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil, pelo estado de Santa Catarina; foi indicada pela senadora Ivete da Silveira (MDB-SC);

- primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil, pelo estado de Santa Catarina; foi indicada pela senadora Ivete da Silveira (MDB-SC); Bruna dos Santos Costa Rodrigues - juíza no Tribunal de Justiça do estado do Ceará, indicada pela senadora Augusta Brito (PT-CE);

- juíza no Tribunal de Justiça do estado do Ceará, indicada pela senadora Augusta Brito (PT-CE); Conceição Evaristo - escritora e membro da Academia Mineira de Letras, indicada pela senadora Teresa Leitão (PT-PE);

- escritora e membro da Academia Mineira de Letras, indicada pela senadora Teresa Leitão (PT-PE); Cristiane Rodrigues Britto - advogada e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; foi indicada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF);

- advogada e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; foi indicada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF); Elaine Borges Monteiro Cassiano - reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), indicada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS);

- reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), indicada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS); Elisa de Carvalho - pediatra, professora universitária e membro da Academia de Medicina de Brasília, indicada pela senadora Dra. Eudócia (PL-AL);

- pediatra, professora universitária e membro da Academia de Medicina de Brasília, indicada pela senadora Dra. Eudócia (PL-AL); Fernanda Montenegro - atriz, indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre;

- atriz, indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre; Fernanda Torres - atriz e escritora, indicada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA);

- atriz e escritora, indicada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA); Janete Ana Ribeiro Vaz - empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin, indicada pela senadora Leila Barros (PDT-DF);

- empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin, indicada pela senadora Leila Barros (PDT-DF); Jaqueline Gomes de Jesus - escritora, professora e primeira gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília (UnB). Foi indicada pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN);

- escritora, professora e primeira gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília (UnB). Foi indicada pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN); Joana Marisa de Barros - médica mastologista e imaginologista mamária no estado da Paraíba, indicada pela senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB);

- médica mastologista e imaginologista mamária no estado da Paraíba, indicada pela senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB); Lúcia Willadino Braga - neurocientista e presidente da Rede Sarah; indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre;

- neurocientista e presidente da Rede Sarah; indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre; Maria Terezinha Nunes - coordenadora da Rede Equidade e ex-coordenadora do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado. Foi indicada pela Bancada Feminina;

- coordenadora da Rede Equidade e ex-coordenadora do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado. Foi indicada pela Bancada Feminina; Marisa Serrano - ex-senadora, indicada pela senadora Tereza Cristina (PP-MS);

- ex-senadora, indicada pela senadora Tereza Cristina (PP-MS); Patrícia de Amorim Rêgo - procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, indicada pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC);

- procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, indicada pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC); Tunísia Viana de Carvalho - mãe de Haia (caso de subtração internacional de criança) e ativista dos direitos maternos e infantojuvenis, indicada pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP);

- mãe de Haia (caso de subtração internacional de criança) e ativista dos direitos maternos e infantojuvenis, indicada pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP); Virgínia Mendes - filantropa e primeira-dama de Mato Grosso, indicada pela senadora Margareth Buzetti (PSD-MT);

- filantropa e primeira-dama de Mato Grosso, indicada pela senadora Margareth Buzetti (PSD-MT); Viviane Senna - filantropa e presidente do Instituto Ayrton Senna, indicada pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Bertha Lutz

O Diploma Bertha Lutz premia anualmente mulheres e homens que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e às questões de gênero no Brasil, em qualquer área de atuação. O diploma é entregue em sessão do Senado e faz parte das atividades do Dia Internacional da Mulher.

O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga, advogada e diplomata paulista Bertha Maria Julia Lutz, que foi uma das figuras mais significativas do feminismo e da educação no Brasil do século 20. Ela foi a segunda brasileira a fazer parte do serviço público no Brasil, ao ser aprovada em concurso do Museu Nacional em 1919.

Uma das principais bandeiras levantadas por Bertha Lutz era garantir às mulheres os seus direitos políticos.