Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas em brigas no DF na madrugada desta segunda O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender à ocorrência; o caso é investigado pela Polícia Civil do DF Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 10/03/2025 - 09h18 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h06 )

Homem morreu esfaqueado

Um homem morreu e outros dois ficaram gravemente feridos na madrugada desta segunda-feira (10) no Distrito Federal. O primeiro caso aconteceu no Itapoã, após a vítima ser esfaqueada no Condomínio Del Lago, por volta das 00h40. O registro foi atendido com duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Ao chegar no local, contudo, os agentes encontraram a vítima já sem sinais vitais, com diversas perfurações no corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil do DF.

Também nesta madrugada, por volta das 3h, duas pessoas ficaram gravemente feridas em São Sebastião. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram agredidas na rua 58 do Setor Bela Vista. Ao chegar no local, os agentes encontraram um homem de 26 anos com dificuldade para respirar, sangramento intenso e afundamento em parte do crânio. Os bombeiros iniciaram o protocolo de trauma com a contenção das hemorragias e o levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Sebastião.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em São Sebastião

A segunda vítima, de 55 anos, foi atendida também com diversos ferimentos e levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital do Paranoá. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar e é investigado pela Polícia Civil.

Morto por arma de fogo

Na tarde de domingo, por volta das 15h, uma ocorrência também terminou em morte. O caso aconteceu na Quadra 12, Rua 04, Morro Azul, em São Sebastião. Segundo os bombeiros, a vítima de 43 anos foi encontrada deitada no chão com sangramento ativo e parada cardiorrespiratória.

Os agentes iniciaram o protocolo de reanimação cardiorrespiratória e contenção das hemorragias. O suporte médico chegou a ser acionado para resgate aéreo, no entanto, após 40 minutos de reanimação, os sinais vitais não foram restabelecidos e a morte do homem foi declarada no local.

O caso está em investigação.

