Zambelli afirma que já arrecadou R$ 285 mil com vaquinha online para pagar multas judiciais Em publicação nas redes sociais, parlamentar classificou as cobranças como 'injustas e completamente desproporcionais'. Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 13h19 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h30 )

Zambelli ainda foi condenada à perda do mandato, mas pode recorrer. Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 22/05/2024

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou nesta quarta-feira (21) ter arrecadado R$ 285 mil por meio de uma campanha via Pix para pagar multas judiciais, após ser condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pela invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Em publicação nas redes sociais, Zambelli classificou as cobranças como “injustas e completamente desproporcionais”. Ao todo, a deputada foi condenada a dez anos de prisão, mais multa de R$ 2 milhões, que deve ser paga em conjunto com o hacker Walter Delgatti Neto. Ela ainda foi condenada à perda do mandato, mas pode recorrer.

“Já conseguimos arrecadar R$ 285 mil nesta campanha tão necessária para o pagamento das multas injustas e completamente desproporcionais, impostas por uma perseguição implacável — mas que também não me fará recuar”, declarou a parlamentar.

Zambelli repetiu uma estratégia usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que arrecadou mais de R$ 17 milhões em Pix de apoiadores há dois anos. Neste mês, o ex-presidente disse que usou parte do valor para, entre outras coisas, custear os gastos de seu filho deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA.

Relembre

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ambos respondem pelos crimes de invasão a dispositivo eletrônico e falsidade ideológica. Eles ainda podem recorrer.

Seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, e à perda do mandato parlamentar (a ser declarada pela Câmara dos Deputados após o trânsito em julgado). A decisão ainda torna a parlamentar inelegível por oito anos de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

O hacker foi condenado a oito anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado. Atualmente, ele cumpre prisão preventiva. Além disso, os dois foram condenados a pagar uma indenização de R$ 2 milhões por danos morais e coletivos.

Segundo Moraes, Zambelli “demonstrou pleno conhecimento da ilicitude de suas condutas, agindo de modo premeditado, organizado e consciente, na busca de atingir instituições basilares do Estado Democrático de Direito, em especial o Poder Judiciário, representado pelo STF e pelo CNJ”.

Além disso, o ministro destacou o conhecimento técnico de Delgatti e que a atitude dele “revela consciente e deliberado ataque não apenas à honra e à liberdade pessoal da autoridade visada, mas ao próprio funcionamento das instituições democráticas, evidenciando grau de culpabilidade que muito extrapola o comum aos delitos imputados”.

