Alemanha diz que Rússia se prepara para 'testar determinação' da Otan; entenda Chefe da inteligência alemã alerta que Moscou planeja confrontos, como operações nos Bálticos, para desafiar a aliança ocidental Internacional|Do R7 10/06/2025 - 11h27 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h27 )

Chefe de inteligência da Alemanha, Bruno Kahl diz que Moscou planeja confrontos para testar aliança ocidental Reprodução/X/@SanderRegter

A Rússia está convencida a testar a determinação da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), inclusive expandindo o confronto com o Ocidente para além das fronteiras da Ucrânia, disse o chefe do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, Bruno Kahl.

A declaração foi dada em uma entrevista de Kahl ao site de notícias Table Media, segundo a agência Reuters. Durante a conversa, ele disse que a Ucrânia é apenas um “trampolim” na estratégia russa de desafiar a aliança transatlântica.

“Temos certeza, com base em informações de inteligência, de que a Ucrânia é apenas um passo na jornada para o oeste”, disse Kahl.

Ele afirmou que Moscou não planeja deslocar exércitos de tanques para o Ocidente, mas pode recorrer a táticas de guerra híbrida, como o envio de “homenzinhos verdes” — referência aos soldados russos sem identificação usados na anexação da Crimeia, em 2014 — para proteger minorias russas supostamente oprimidas em países como a Estônia.

O alerta de Kahl vem na esteira de declarações do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que, em evento no think tank Chatham House, em Londres, afirmou que o complexo militar-industrial russo produz armamentos em ritmo acelerado.

Segundo Rutte, a Rússia fabrica em três meses o equivalente ao que toda a Otan produz em um ano, incluindo 1.500 tanques, 3.000 veículos blindados e 200 mísseis Iskander apenas em 2025. Ele disse que Moscou pode estar pronta para usar força militar contra a Otan em cinco anos.

Investimentos em defesa

Os líderes da Otan, especialmente dos países bálticos – Estônia, Letônia e Lituânia – têm expressado preocupação com as táticas híbridas da Rússia, que incluem operações secretas e desinformação.

Essas questões estarão no centro da cúpula da aliança em Haia, na Holanda, entre os dias 24 e 26 deste mês, onde Rutte espera que os membros concordem em elevar os gastos com defesa para 5% do PIB.

O secretário de Defesa dos Esados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que há “quase um consenso” sobre essa meta após reunião de ministros da defesa em Bruxelas, segundo a Reuters.

A Alemanha, sob o governo do chanceler Friedrich Merz, já é a segunda maior fornecedora de apoio militar e financeiro à Ucrânia e prometeu intensificar a ajuda com o desenvolvimento de mísseis de longo alcance.

Segundo a Reuters, Kahl disse que autoridades russas questionam a validade do Artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que garante defesa coletiva, e planejam confrontos que evitem engajamento militar direto para testar o compromisso dos EUA com a aliança.

Em meio a dúvidas sobre o comprometimento dos EUA com a Otan, Kahl afirmou que seus contatos com colegas norte-americanos indicam que eles levam a ameaça russa tão a sério quanto os europeus.

