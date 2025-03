'Aliança representada pela Otan está vivendo um momento de fragilidade', explica pesquisador

“A Europa terá que assumir, cada vez mais, uma responsabilidade pela sua própria defesa”, afirma Lier Ferreira, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (5), sobre as críticas de Donald Trump da participação europeia na guerra da Ucrânia .



Ferreira explica também que a Europa está ciente que a zona de conforto bélico que os Estados Unidos gerou nos últimos 80 anos está acabando e que isso gerará impactos econômicos para o bloco. Por fim, o pesquisador diz que a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) vive um momento de enfraquecimento, sendo que Trump já demonstrou sua vontade sair da aliança após afirmar que não apoiaria o Reino Unido em um caso de invasão.



Em discurso no Congresso nesta terça-feira (4) Donald Trump criticou a participação da União Europeia na guerra da Ucrânia. Segundo o presidente norte-americano, enquanto o governo estadunidense já gastou US$ 300 bilhões (equivalente a cerca R$ 2 trilhões na cotação atual), a Europa está mais preocupada em comprar o gás e o petróleo russo, gastando somente US$ 100 bilhões na guerra (R$ 584,82 bilhões na cotação de hoje).