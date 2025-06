Desligou? Feriado teve ataque dos EUA ao Irã, mortes em balão e adeus a Cuoco Noticiário foi agitado por conflitos, acidentes, luto e vitórias brasileiras nos esportes Internacional|Do R7 23/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ataque dos EUA ao Irã, queda de balão em SC e morte de Francisco Cuoco marcaram o feriado Montagem/R7

O feriado prolongado foi marcado por acontecimentos importantes no Brasil e no mundo. Entre ofensivas militares no Oriente Médio, tragédias, conquistas esportivas e notícias sobre personalidades, os últimos dias foram intensos em diferentes áreas.

Para quem ficou afastado das redes ou evitou o noticiário, o R7 reuniu os principais destaques — desde o ataque dos Estados Unidos contra o Irã até a queda de um balão em Santa Catarina e a morte do ator Francisco Cuoco.

Estados Unidos atacam três estações nucleares do Irã

Instalação nuclear de Fordow, no Irã, foi atingida GeoEye Satellite Image/Divulgação

Em uma ofensiva coordenada e mantida em sigilo até sua execução, os Estados Unidos atacaram, na madrugada de sábado (21), três instalações nucleares do Irã. Poucas pessoas souberam da operação, segundo informações divulgadas em coletiva no último domingo (22).

A operação, batizada de Midnight Hammer (Martelo da Meia-noite), mobilizou bombardeiros B-2 partindo diretamente do território norte-americano e contou com o lançamento de mísseis Tomahawk por um submarino posicionado no Golfo Pérsico.

Durante a coletiva no Pentágono, o secretário de Defesa Pete Hegseth afirmou que os bombardeios “devastaram o programa nuclear do Irã”.

Brasileira segue isolada em penhasco na Indonésia

Resgate ainda não localizou brasileira Juliana Marins, de 26 anos, sumida há mais de 50 horas Reprodução/RECORD

A brasileira Juliana Marins, publicitária nascida em Niterói (RJ), está há mais de 50 horas isolada em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia. Ela se acidentou durante uma trilha na região de Cemare Nunggal, em Lombok, na última sexta-feira (20).

O resgate segue em andamento, mas há dificuldades devido ao terreno íngreme e às condições climáticas adversas. A nômade digital e viajante Carolina Coentro, que vive em Lombok, afirmou que está em contato com a família e conversou com as equipes de socorro.

“A única informação que a gente tinha é que a Juliana tinha sido vista às 17h30, por vídeo feito por drone, e depois disso a gente não viu mais ela. Quando deu meia-noite de ontem [sábado], meio-dia no Brasil, a gente recebeu a notícia de que Juliana tinha sido vista, e que estava recebendo alimentos, comida. Mandaram para a gente um vídeo de resgate, que a gente acreditou que era real, mas não existiu. A Indonésia contou uma mentira para a Embaixada Brasileira, e a gente acabou acreditando. A Juliana não foi vista até agora”, disse.

Queda de balão deixa oito mortos em Santa Catarina

Balão com 21 pessoas caiu em Praia Grande (SC) e deixou oito mortos Reprodução/Record News - 21.06.2025

Um balão com 21 pessoas caiu na manhã do último sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, após pegar fogo durante o voo. O acidente deixou oito mortos e 13 sobreviventes, segundo autoridades locais. A queda ocorreu em alta velocidade, próxima a um posto de saúde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou ainda no ar. Em depoimento à polícia, o piloto afirmou que o fogo teria iniciado no piso do cesto, onde havia um botijão de gás. Ele relatou que tentou usar o extintor de incêndio, mas o equipamento não funcionou.

O piloto disse ainda que orientou os passageiros a pularem do cesto quando o balão se aproximou do solo, mas nem todos conseguiram. O calor fez o balão subir novamente antes da queda. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Brasileiros no topo nos esportes

Botafogo venceu o PSG por 1 a 0 Vitor Silva/Botafogo

O Brasil é o único país com todos os seus representantes na liderança de grupo no Mundial de Clubes. O Palmeiras venceu o Porto por 2 a 0 no grupo A; o Botafogo bateu o PSG por 1 a 0 no grupo B; o Flamengo derrotou o Chelsea por 3 a 1 no grupo D; e o Fluminense virou para cima do Ulsan e venceu por 4 a 2 no grupo F.

Na Inglaterra, Bia Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund conquistaram o título de duplas no WTA 250 de Nottingham. A brasileira faturou seu oitavo troféu nesse formato.

Já na Eslovênia, o brasileiro Hugo Calderano venceu o francês Felix Lebrun por 4 a 2 no WTT Star de Ljubljana, no último domingo (23), data em que completou mais um ano de vida. Após abrir 2 a 0, Calderano sofreu o empate, mas conseguiu segurar a reação do adversário e conquistou sua primeira etapa do circuito na temporada.

Morte de Francisco Cuoco

Francisco Cuoco morreu aos 91 anos Reprodução/Instagram

Morreu na última quinta-feira (19), aos 91 anos, o ator Francisco Cuoco. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e sofria complicações de saúde devido à idade.

A morte foi confirmada ao R7 pelo consultor e escritor Mauro Alencar, amigo de Cuoco e da família do ator, e pela assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein.

Segundo a assessoria de imprensa do ator, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Bolsonaro é diagnosticado com pneumonia viral

Jair Bolsonaro passou mal durante uma viagem a Goiás Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de pneumonia viral. A informação foi confirmada pelo médico Claudio Birolini, que acompanha Bolsonaro, em entrevista a jornalistas neste sábado (21).

Bolsonaro passou por uma bateria de exames em Brasília, incluindo tomografia, análises de sangue e urina. Segundo o médico, os exames estavam inicialmente marcados para segunda-feira (23), mas foram antecipados após o ex-presidente passar mal durante uma viagem a Goiás, na sexta-feira (20), o que o levou a cancelar compromissos no estado.

Ainda de acordo com Birolini, Bolsonaro será tratado com antibióticos e, após os exames, foi liberado para seguir em casa.

Moraes manda prender homem que destruiu relógio no 8/1

Homem quebrou relógio histórico Reprodução/Palácio do Planalto

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o homem condenado por destruir o relógio de Dom João VI durante os atos golpistas de 8 de Janeiro retorne à prisão.

Na quarta-feira (18), o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira havia sido solto por ordem de Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia (MG).

Além de anular a decisão, Moraes determinou que o magistrado seja investigado por ter expedido a sentença fora de sua competência.

