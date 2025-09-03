Coreia do Norte é 'criança na sala' em disputa que envolve EUA, China e Rússia, diz professor

Após Vladimir Putin ser apontado pelo presidente Donald Trump como um possível conspirador em conjunto a Xi Jinping e Kim Jong-un, o porta-voz do Kremlin se pronunciou e negou tais suposições norte-americanas, após evento político em Pequim. “Gostaria de dizer que ninguém conspirou, ninguém planejou nada, nenhuma conspiração”, afirmou o representante.



O professor de relações internacionais Felipe Vidal explicou em entrevista ao Conexão Record News que os papéis de acusadores dos Estados Unidos , Rússia e China , onde um sempre “aponta” algo sobre o outro, estão de acordo com o papel de cada potência no contexto global. Ele ainda comentou qual seria a posição da Coreia do Norte em meio a essa disputa entre 'gigantes'.



“Donald Trump faz esse papel e alega que a Rússia e a China estariam conspirando, contrariamente ao seu governo ou ao seu país, ou ao mundo ocidental [...] claro que o papel russo e chinês é negar isso, porque essa escalada de tensões não é interessante para ninguém nesse momento [...] eu acho que é papel de um acusar o outro; é papel do governo russo e chinês recusar esse tipo de ameaça e talvez por isso Coreia do Norte seja tão importante, porque o país serve como aquele ponto de tensionamento, mas que acaba sendo sempre considerado de certa forma uma criança na sala dentro dessa disputa entre gigantes”, ressaltou o especialista.



Felipe Vidal ainda afirmou que o líder norte-americano tem tentado levar a atual guerra para o âmbito tarifário e tem obtido sucesso.