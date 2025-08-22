Logo R7.com
Arsenal com mais de cem armas é encontrado em São Roque

Polícia Militar e Ministério Público apreendem armamento ilegal

Polícia descobre arsenal com mais de 100 armas em sítio em São Roque (SP)
Polícia descobre arsenal com mais de 100 armas em sítio em São Roque (SP)

A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo apreenderam um arsenal com mais de cem armas em um sítio em São Roque (SP). O principal investigado tinha registro de colecionador, atirador e caçador (CAC) e usava essa condição para armazenar ilegalmente as armas.

Foram encontrados revólveres, pistolas, espingardas, fuzis e carregadores. Além disso, as autoridades localizaram milhares de munições fabricadas irregularmente e equipamentos para a produção clandestina de armamentos. O dono do sítio não foi encontrado até agora e ninguém foi preso.

