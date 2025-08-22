Arsenal com mais de cem armas é encontrado em São Roque
Polícia Militar e Ministério Público apreendem armamento ilegal
A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo apreenderam um arsenal com mais de cem armas em um sítio em São Roque (SP). O principal investigado tinha registro de colecionador, atirador e caçador (CAC) e usava essa condição para armazenar ilegalmente as armas.
Foram encontrados revólveres, pistolas, espingardas, fuzis e carregadores. Além disso, as autoridades localizaram milhares de munições fabricadas irregularmente e equipamentos para a produção clandestina de armamentos. O dono do sítio não foi encontrado até agora e ninguém foi preso.
