Juan Pablo Voivoda assume comando técnico do Santos
Treinador argentino assina contrato até o final de 2026
O Santos Futebol Clube oficializou a contratação do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, que comandará a equipe até o final de 2026, substituindo Cleber Xavier. Vojvoda, de 50 anos, estava sem clube desde que encerrou sua bem-sucedida passagem pelo Fortaleza, onde permaneceu por quatro anos. Durante esse período, conquistou títulos importantes e levou a equipe à final da Copa Sul-Americana em 2023.
Atualmente na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta desafios significativos para evitar o rebaixamento. Esta é a terceira mudança no comando técnico do clube nesta temporada. O novo treinador trará cinco profissionais para integrar sua comissão técnica. A estreia de Vojvoda está prevista para o confronto contra o Fluminense no final deste mês.
