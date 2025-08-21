Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Defesa de Bolsonaro deve responder até sexta sobre medidas cautelares

Jair Bolsonaro e filho, Eduardo, são indiciados pela PF por ações contra autoridades

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Defesa de Bolsonaro deve responder até sexta (22) sobre suposto descumprimento de medidas cautelares
Defesa de Bolsonaro deve responder até sexta (22) sobre suposto descumprimento de medidas cautelares

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até sexta-feira à noite para se manifestar sobre alegações de descumprimento de medidas cautelares e risco de fuga. Na quarta-feira, Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo foram indiciados pela Polícia Federal. A investigação aponta que Eduardo buscou autoridades nos Estados Unidos para impor sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal, com o objetivo de conseguir anistia para seu pai.

Bolsonaro também é acusado de violar medidas cautelares ao usar redes sociais para enviar mensagens a apoiadores com conteúdos que poderiam coagir autoridades brasileiras. No celular do ex-presidente, a Polícia Federal encontrou um rascunho de um pedido de asilo político para a Argentina. A defesa afirmou ter recebido com surpresa o indiciamento e disse que apresentará os esclarecimentos dentro do prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Assista ao vídeo - Defesa de Bolsonaro deve responder até sexta (22) sobre suposto descumprimento de medidas cautelares

Veja também


Paulo Jabur Maluf foi detido pouco tempo depois do irmão, Álvaro; os dois donos da Camisaria Colombo são suspeitos de uma fraude bancária milionária

Boletim JR 24H playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.