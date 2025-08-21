Defesa de Bolsonaro deve responder até sexta sobre medidas cautelares
Jair Bolsonaro e filho, Eduardo, são indiciados pela PF por ações contra autoridades
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até sexta-feira à noite para se manifestar sobre alegações de descumprimento de medidas cautelares e risco de fuga. Na quarta-feira, Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo foram indiciados pela Polícia Federal. A investigação aponta que Eduardo buscou autoridades nos Estados Unidos para impor sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal, com o objetivo de conseguir anistia para seu pai.
Bolsonaro também é acusado de violar medidas cautelares ao usar redes sociais para enviar mensagens a apoiadores com conteúdos que poderiam coagir autoridades brasileiras. No celular do ex-presidente, a Polícia Federal encontrou um rascunho de um pedido de asilo político para a Argentina. A defesa afirmou ter recebido com surpresa o indiciamento e disse que apresentará os esclarecimentos dentro do prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes.
Assista ao vídeo - Defesa de Bolsonaro deve responder até sexta (22) sobre suposto descumprimento de medidas cautelares
