Influenciador Gato Preto é preso após acidente em São Paulo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, foi preso após um acidente em São Paulo.

O acidente ocorreu com ele e sua namorada, Bia Miranda, em um carro de luxo que colidiu com outro veículo.

O motorista do outro carro afirmou que o sinal estava vermelho quando Gato Preto avançou.

Ele foi preso após deixar o local e não realizar o teste do bafômetro; ambos já foram investigados por jogos de azar.

O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, foi preso após se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo. Ele e sua namorada, a influenciadora Bia Miranda, estavam em um carro de luxo que colidiu com outro veículo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona sul da cidade.

O acidente ocorreu por volta das 06h, depois que o casal saiu de uma casa noturna. Segundo o motorista do outro veículo, ele levava seu filho à estação de trem quando o carro dos influenciadores avançou o sinal vermelho. O jovem foi levado ao hospital para atendimento.

Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não realizou o teste do bafômetro. Ele foi preso algumas horas depois, mas já foi liberado. Samuel Santana e Bia Miranda também foram investigados recentemente por envolvimento com jogos de azar na internet. A defesa deles ainda não se manifestou sobre o caso.

Quem é o influenciador preso após o acidente em São Paulo?

O influenciador preso é Samuel Santana, conhecido como Gato Preto.

O que aconteceu no acidente que levou à prisão de Gato Preto?

Gato Preto e sua namorada, Bia Miranda, colidiram com outro veículo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, após saírem de uma casa noturna. O motorista do outro veículo afirmou que Gato Preto avançou o sinal vermelho.

Qual foi a consequência do acidente para o motorista do outro veículo?

O motorista do outro veículo foi levado ao hospital para atendimento.

Qual foi a situação legal de Gato Preto após o acidente?

Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não fez o teste do bafômetro. Ele foi preso algumas horas depois, mas já foi liberado.

