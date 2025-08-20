Influenciador Gato Preto é preso após acidente em São Paulo
Carro de luxo de Bia Miranda e Samuel Santana se envolveu em uma colisão na zona sul
O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, foi preso após se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo. Ele e sua namorada, a influenciadora Bia Miranda, estavam em um carro de luxo que colidiu com outro veículo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona sul da cidade.
O acidente ocorreu por volta das 06h, depois que o casal saiu de uma casa noturna. Segundo o motorista do outro veículo, ele levava seu filho à estação de trem quando o carro dos influenciadores avançou o sinal vermelho. O jovem foi levado ao hospital para atendimento.
Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não realizou o teste do bafômetro. Ele foi preso algumas horas depois, mas já foi liberado. Samuel Santana e Bia Miranda também foram investigados recentemente por envolvimento com jogos de azar na internet. A defesa deles ainda não se manifestou sobre o caso.
Quem é o influenciador preso após o acidente em São Paulo?
O influenciador preso é Samuel Santana, conhecido como Gato Preto.
O que aconteceu no acidente que levou à prisão de Gato Preto?
Gato Preto e sua namorada, Bia Miranda, colidiram com outro veículo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, após saírem de uma casa noturna. O motorista do outro veículo afirmou que Gato Preto avançou o sinal vermelho.
Qual foi a consequência do acidente para o motorista do outro veículo?
O motorista do outro veículo foi levado ao hospital para atendimento.
Qual foi a situação legal de Gato Preto após o acidente?
Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não fez o teste do bafômetro. Ele foi preso algumas horas depois, mas já foi liberado.
