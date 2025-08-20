Turistas alemães são furtados e ficam sem roupa em Copacabana Criminosos são presos em flagrante após usar cartão roubado Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 17h45 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h45 ) twitter

Dois turistas alemães foram vítimas de furto na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde tiveram suas roupas, celulares e cartões levados.

Os criminosos foram encontrados em uma farmácia local; um deles foi pego tentando usar o cartão de crédito de uma das vítimas, enquanto o outro esperava em um táxi na porta do estabelecimento. Ambos foram detidos em flagrante e enfrentarão acusações de furto, com penas que podem variar de um a quatro anos de prisão.

