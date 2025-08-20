Turistas alemães são furtados e ficam sem roupa em Copacabana
Criminosos são presos em flagrante após usar cartão roubado
Dois turistas alemães foram vítimas de furto na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde tiveram suas roupas, celulares e cartões levados.
Os criminosos foram encontrados em uma farmácia local; um deles foi pego tentando usar o cartão de crédito de uma das vítimas, enquanto o outro esperava em um táxi na porta do estabelecimento. Ambos foram detidos em flagrante e enfrentarão acusações de furto, com penas que podem variar de um a quatro anos de prisão.
