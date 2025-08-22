Operação no Sul do Brasil prende suspeitos de crimes graves
Ação busca enfraquecer facções criminosas em RS e SC
Uma operação realizada nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina resultou na prisão de treze pessoas e na apreensão de um menor. Todos os detidos são suspeitos de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas. Durante a ação, foram cumpridos cinquenta e oito mandados de busca e apreensão em várias cidades.
A força-tarefa tem como objetivo enfraquecer facções criminosas e reduzir a criminalidade na região. Nos últimos dias, 258 pessoas foram presas como parte desse esforço contínuo das autoridades.
