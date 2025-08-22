Operação no Sul do Brasil prende suspeitos de crimes graves Ação busca enfraquecer facções criminosas em RS e SC Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 17h50 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h50 ) twitter

Força-tarefa prende 13 e apreende menor em ação contra o crime organizado no RS e em SC

Uma operação realizada nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina resultou na prisão de treze pessoas e na apreensão de um menor. Todos os detidos são suspeitos de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas. Durante a ação, foram cumpridos cinquenta e oito mandados de busca e apreensão em várias cidades.

A força-tarefa tem como objetivo enfraquecer facções criminosas e reduzir a criminalidade na região. Nos últimos dias, 258 pessoas foram presas como parte desse esforço contínuo das autoridades.

