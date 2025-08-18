Projeto para combater exploração infantil na internet pode ter urgência na Câmara
Proposta para combater exploração online pode ser votada em breve
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, está empenhado em acelerar a aprovação de um projeto de lei que visa combater a exploração de crianças e adolescentes na internet. A urgência da proposta pode ser discutida em breve. Se aprovada, será encaminhada para votação no plenário da Câmara.
O projeto já foi aprovado pelo Senado e exige que plataformas digitais implementem medidas para prevenir e combater a exploração sexual de menores online. O tema ganhou destaque após um vídeo do produtor de conteúdo Felca chamar atenção para o problema. A situação se intensificou com a prisão de Hytalo Santos, acusado de exploração e exposição de menores nas redes sociais, cuja detenção foi confirmada em audiência de custódia.
A urgência do projeto pode ser analisada nesta terça-feira (19)
