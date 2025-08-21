Polícia recupera carros desviados por quadrilha no Rio
Veículos eram usados por motoristas ligados a milícia na zona oeste
A polícia do Rio de Janeiro recuperou 26 carros desviados por uma quadrilha. Os veículos foram adquiridos através de uma empresa fantasma em Minas Gerais, totalizando 76 unidades sem pagamento à financiadora, resultando em um prejuízo de R$ 6 milhões.
Parte dos veículos estava sendo usada por motoristas de aplicativos associados a uma milícia na zona oeste do Rio. Outra parte foi encontrada em uma loja de locação, cujo proprietário foi preso por receptação.
Assista ao vídeo - Polícia recupera 26 carros desviados em golpe milionário no Rio de Janeiro
