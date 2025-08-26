Taxista e policial baleados em operação na zona norte do Rio
Tiroteio resulta em feridos, prisões e suspensão de serviços
Durante uma operação policial em quatro comunidades na zona norte do Rio de Janeiro, um taxista foi baleado na perna enquanto tentava se abrigar em um shopping. Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi atingido durante a ação. Ambos foram socorridos e estão fora de perigo.
O tiroteio entre policiais e traficantes ocorreu nas primeiras horas do dia. Criminosos incendiaram barricadas para dificultar o avanço das forças de segurança. A operação conjunta das Polícias Civil e Militar tinha como objetivo prender integrantes de facções criminosas envolvidas em disputas territoriais. Três suspeitos foram presos, além da apreensão de um fuzil e drogas.
Devido ao confronto intenso, 25 escolas públicas e cinco unidades de saúde tiveram suas atividades suspensas ao longo do dia, impactando a rotina dos moradores locais.
Taxista e policial são baleados durante operação na zona norte do Rio
