Taxista e policial baleados em operação na zona norte do Rio Tiroteio resulta em feridos, prisões e suspensão de serviços Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 17h51 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h51 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Taxista é baleado na perna durante operação policial na zona norte do Rio.

Um policial do Bope também é atingido, ambos estão fora de perigo.

Tiroteio envolve tráfico de drogas e resulta em três prisões e apreensão de armas e drogas.

Atividades de 25 escolas e cinco unidades de saúde são suspensas devido ao confronto.

Taxista e policial são baleados durante operação na zona norte do Rio

Durante uma operação policial em quatro comunidades na zona norte do Rio de Janeiro, um taxista foi baleado na perna enquanto tentava se abrigar em um shopping. Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi atingido durante a ação. Ambos foram socorridos e estão fora de perigo.

O tiroteio entre policiais e traficantes ocorreu nas primeiras horas do dia. Criminosos incendiaram barricadas para dificultar o avanço das forças de segurança. A operação conjunta das Polícias Civil e Militar tinha como objetivo prender integrantes de facções criminosas envolvidas em disputas territoriais. Três suspeitos foram presos, além da apreensão de um fuzil e drogas.

Devido ao confronto intenso, 25 escolas públicas e cinco unidades de saúde tiveram suas atividades suspensas ao longo do dia, impactando a rotina dos moradores locais.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu durante a operação policial na zona norte do Rio de Janeiro?

‌



Durante a operação policial em quatro comunidades, um taxista foi baleado na perna ao tentar se abrigar em um shopping, e um policial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) também foi atingido. Ambas as vítimas foram socorridas e estão fora de perigo.

Qual era o objetivo da operação policial?

‌



A operação conjunta das Polícias Civil e Militar visava prender integrantes de facções criminosas envolvidas em disputas territoriais.

Quais foram as consequências do tiroteio para a comunidade local?

‌



Devido ao intenso confronto, 25 escolas públicas e cinco unidades de saúde suspenderam suas atividades, impactando a rotina dos moradores locais.

Quantas prisões foram realizadas e que materiais foram apreendidos?

Três suspeitos foram presos, e foi apreendido um fuzil e drogas durante a operação.

Assista ao vídeo - Taxista e policial são baleados durante operação na zona norte do Rio

