Justiça do RS reduz penas de condenados pela Boate Kiss
Decisão mantém prisões dos envolvidos na tragédia de Santa Maria em 2013
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, de forma unânime, reduzir as penas dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em janeiro de 2013 em Santa Maria. A tragédia resultou em 242 mortos e mais de 600 feridos. Mesmo com a diminuição das penas para 12 e 11 anos, as condenações e prisões dos envolvidos foram mantidas.
Os recursos das defesas foram julgados na manhã desta terça-feira (26) no Fórum Central de Porto Alegre. Os condenados incluem os sócios da boate e integrantes da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava no momento do incêndio. Originalmente, as penas ultrapassavam 20 anos de prisão em regime fechado.
