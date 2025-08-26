Justiça do RS reduz penas de condenados pela Boate Kiss Decisão mantém prisões dos envolvidos na tragédia de Santa Maria em 2013 Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 17h50 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justiça reduz penas de quatro condenados pela tragédia da Boate Kiss, mas mantém prisões

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, de forma unânime, reduzir as penas dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em janeiro de 2013 em Santa Maria. A tragédia resultou em 242 mortos e mais de 600 feridos. Mesmo com a diminuição das penas para 12 e 11 anos, as condenações e prisões dos envolvidos foram mantidas.

Os recursos das defesas foram julgados na manhã desta terça-feira (26) no Fórum Central de Porto Alegre. Os condenados incluem os sócios da boate e integrantes da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava no momento do incêndio. Originalmente, as penas ultrapassavam 20 anos de prisão em regime fechado.

Assista ao vídeo - Justiça reduz penas de quatro condenados pela tragédia da Boate Kiss, mas mantém prisões

Veja também

‌



A determinação do ministro segue recomendação da Procuradoria-Geral da República

Boletim JR 24H playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Moraes determina reforço policial na casa de Bolsonaro em Brasília (DF) Lula reúne ministros no Planalto para alinhar ações do segundo semestre Sabesp vai reduzir pressão da água durante a madrugada em SP e região metropolitana Torcedor suspeito de atacar o CT do Palmeiras e participar de emboscada que deixou um morto é preso Flagrante: máquina de obra cai e quase atinge carro em São Paulo Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (26) Criminosos invadem casa no Morumbi, roubam cofre e trocam tiros com a PM durante fuga Justiça reduz penas de quatro condenados pela tragédia da Boate Kiss, mas mantém prisões Taxista e policial são baleados durante operação na zona norte do Rio Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (26) Tempestade de areia cobre o estado do Arizona, nos Estados Unidos Tufão deixa mortos e feridos no Vietnã IPCA-15 tem resultado negativo em agosto Inscrições para lista de espera do Prouni encerram nesta terça (26) às 23h59 CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS nesta terça (26) Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (26) Lula realiza segunda reunião ministerial do ano em Brasília Sabesp reduz a pressão da água nas madrugadas para enfrentar os baixos níveis dos reservatórios Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25) Osmar Stábile vence eleição e segue como presidente do Corinthians

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!