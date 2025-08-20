Câmara discute proteção digital para menores
Proposta visa impedir bullying e exploração sexual online
A Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Os parlamentares devem votar ainda hoje um projeto contra a adultização na internet. A proposta exige que plataformas digitais adotem o “dever de cuidado”, implementando medidas para proteger menores de idade.
As plataformas deverão prevenir práticas como bullying e exploração sexual e poderão ser responsabilizadas por omissão. A proposta tem apoio da base governista, mas enfrenta críticas de alguns parlamentares da oposição devido a preocupações com censura.
