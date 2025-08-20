Câmara discute proteção digital para menores Proposta visa impedir bullying e exploração sexual online Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 17h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Os parlamentares devem votar ainda hoje um projeto contra a adultização na internet. A proposta exige que plataformas digitais adotem o “dever de cuidado”, implementando medidas para proteger menores de idade.

As plataformas deverão prevenir práticas como bullying e exploração sexual e poderão ser responsabilizadas por omissão. A proposta tem apoio da base governista, mas enfrenta críticas de alguns parlamentares da oposição devido a preocupações com censura.

Veja também

‌



A empresa responsável pelo trem disse que o maquinista tentou evitar a colisão

Boletim JR 24H playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Trem bate contra caminhão que carregava gás natural no Rio de Janeiro Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20) Turistas alemães são assaltados e ficam sem roupa em Copacabana, no Rio de Janeiro Parlamentares votam nesta quarta (20) proposta contra adultização na internet Influenciador é preso após causar acidente com carro de luxo em São Paulo Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (20) Bola de fogo transforma noite em dia no Japão Fortes chuvas fecham escolas e suspendem serviços na Índia Universidades de medicina que receberem notas baixas no Enamed serão punidas Chuvas torrenciais causam destruição no Paquistão Casos de feminicídio por arma de fogo crescem 45% CPMI do INSS será instalada no Congresso Nacional nesta quarta (20) Veranico começa nesta quarta (20) com temperaturas 5 graus acima da média no sudeste e centro-oeste Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20) Câmara deve votar regras para proteção de crianças na internet Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça-feira (19) Mais de cinco mil bombeiros combatem incêndios florestais que atingem a Espanha Brasil amplia exportação de carne para a Indonésia CPMI do INSS é instalada para apurar descontos irregulares em benefícios de aposentados Reunião entre Putin e Zelensky pode acontecer em Budapeste, capital da Hungria

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!