Câmara discute proteção digital para menores

Proposta visa impedir bullying e exploração sexual online

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Os parlamentares devem votar ainda hoje um projeto contra a adultização na internet. A proposta exige que plataformas digitais adotem o “dever de cuidado”, implementando medidas para proteger menores de idade.

As plataformas deverão prevenir práticas como bullying e exploração sexual e poderão ser responsabilizadas por omissão. A proposta tem apoio da base governista, mas enfrenta críticas de alguns parlamentares da oposição devido a preocupações com censura.

