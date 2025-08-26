Criminosos invadem casa no Morumbi e trocam tiros com a PM
Roubo de cofre leva a confronto entre assaltantes e policiais em São Paulo
Criminosos invadiram uma residência de alto padrão no bairro do Morumbi, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (26). Utilizando uma escada, eles acessaram a casa pelos fundos e roubaram um cofre. Durante a fuga em direção à comunidade de Paraisópolis, foram surpreendidos por policiais militares. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos dispararam contra os agentes, que revidaram.
Nenhum policial ficou ferido, mas um dos suspeitos foi baleado. Três criminosos conseguiram escapar e estão sendo procurados pela polícia. No momento do crime, pelo menos duas pessoas estavam na residência, mas o conteúdo do cofre roubado ainda não foi revelado.
