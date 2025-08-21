Polícia prende empresário suspeito de fraude bancária milionária
Operação em São Paulo visa capturar irmão foragido do acusado
Álvaro Jabur Maluf, proprietário de uma famosa rede de camisaria, foi preso em São Paulo sob suspeita de participar de um esquema de fraude bancária milionária. O irmão dele, Paulo Jabur Maluf, está foragido e a polícia negocia sua rendição. Durante a operação policial, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e doze de busca e apreensão.
A fraude envolvia a exploração de uma falha em um sistema de pagamentos, permitindo que mais de 2.500 transações financeiras fossem realizadas em outubro do ano passado. Isso resultou em um aumento significativo no saldo da empresa, que passou de R$ 5 milhões para R$ 26 milhões. Além dos irmãos Maluf, dois indivíduos ligados à empresa de gestão de ativos BS também tiveram suas prisões temporárias decretadas.
As autoridades estão analisando o material apreendido para verificar se outras empresas estão envolvidas no esquema fraudulento. Até o momento, as defesas dos suspeitos não se manifestaram sobre o caso.
Perguntas e Respostas
Quem foi preso sob suspeita de fraude bancária em São Paulo?
Álvaro Jabur Maluf, proprietário de uma famosa rede de camisaria.
Qual é a situação do irmão do empresário preso?
Paulo Jabur Maluf está foragido e a polícia negocia sua rendição.
O que foi descoberto durante a operação policial?
A operação cumpriu quatro mandados de prisão temporária e doze de busca e apreensão.
Como a fraude bancária foi realizada?
Os suspeitos exploraram uma falha em um sistema de pagamentos, possibilitando mais de 2.500 transações em outubro do ano passado, aumentando o saldo da empresa de R$ 5 milhões para R$ 26 milhões.
