Assaltantes invadem loja de celulares na zona sul de São Paulo Criminosos fogem de moto após roubo em menos de um minuto Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 17h50 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h50 )

Assaltantes fazem arrastão em loja de varejo na zona sul de São Paulo

Quatro assaltantes invadiram uma loja de uma rede de varejo na zona sul de São Paulo e roubaram diversos celulares. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos chegaram de moto e, em menos de um minuto, retiraram os celulares de uma bancada para colocá-los em bolsas antes de fugir.

O incidente ocorreu na noite da última quinta-feira (21). A polícia está analisando as imagens para tentar identificar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O número exato de celulares roubados ainda não foi divulgado.

