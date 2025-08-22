Assaltantes invadem loja de celulares na zona sul de São Paulo
Criminosos fogem de moto após roubo em menos de um minuto
Quatro assaltantes invadiram uma loja de uma rede de varejo na zona sul de São Paulo e roubaram diversos celulares. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos chegaram de moto e, em menos de um minuto, retiraram os celulares de uma bancada para colocá-los em bolsas antes de fugir.
O incidente ocorreu na noite da última quinta-feira (21). A polícia está analisando as imagens para tentar identificar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O número exato de celulares roubados ainda não foi divulgado.
Assista ao vídeo - Assaltantes fazem arrastão em loja de varejo na zona sul de São Paulo
Veja também
Unidades de saúde e 11 escolas municipais ficaram fechadas; além dos três presos, drogas e dois fuzis foram apreendidos
Boletim JR 24H playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!