Podcast JR 15 Min #875 | Portugal: mudanças na política podem ter impacto até para os brasileiros

Os dois principais partidos de direita foram os vencedores das eleições parlamentares em Portugal. O presidente do país, Marcelo Rebelo de Souza, anunciou que vai esperar até o próximo dia 20 para que os partidos negociem alianças que somem 230 cadeiras no parlamento português. Se houver acordo, Luís Montenegro, líder da Aliança Democrática que teve mais votos, deve ser indicado para o cargo de primeiro-ministro. Caso não haja acordo, o presidente pode convocar novas eleições ou até adotar a opção incomum de indicar Montenegro para governar com um gabinete minoritário.

Qual é a chance de os portugueses serem convocados para uma nova eleição? O que significa a queda na votação do Partido Socialista, que esteve no governo nos últimos anos? Como o crescimento do partido Chega, com um discurso contra a imigração, pode afetar os brasileiros em Portugal? Celso Freitas e a correspondente da RECORD na Europa, Ana Paula Gomes, conversam com o professor da Fundação Getulio Vargas, Mário Aquino.