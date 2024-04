Podcast JR 15 Min #876 | Reta final do Paulistão: quem leva o estadual mais disputado do país? Celso Freitas conversa sobre a reta final do estadual mais disputado do Brasil com o colunista do Portal R7 , Cosme Rimoli, e o repórter Alexandre Oliveira

Após 12 rodadas da fase de grupos, o Campeonato Paulista entra, neste final de semana, na fase eliminatória. Entre as 16 equipes que iniciaram a disputa, apenas oito seguem na competição, seis foram eliminadas, e duas foram rebaixadas para a Série A2, a segunda divisão do estadual. Entre os principais times do estado, o Palmeiras, pelo terceiro ano seguido, terminou a primeira fase na liderança. São Paulo e Santos também se classificaram; já o Corinthians foi eliminado com uma rodada de antecedência. O Palmeiras é grande favorito ao título? São Paulo e Santos podem evitar o tricampeonato do time comandado por Abel Ferreira? E qual o futuro do Corinthians? Celso Freitas conversa sobre a reta final do estadual mais disputado do Brasil com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli, e o repórter Alexandre Oliveira.