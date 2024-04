Podcast JR 15 Min #878 | Mulas: qual é o perfil das pessoas que transportam drogas?

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No aeroporto de Guarulhos, o mais movimentado do país, foram presas 22 pessoas com drogas escondidas no corpo, só nos primeiros meses deste ano. Em todo o ano passado, foram 44 prisões. Os números indicam um aumento na atuação das quadrilhas. Mas, não é só o número de traficantes presos com drogas engolidas que chama a atenção das autoridades. A Polícia Federal percebeu uma mudança no perfil das mulas. Quais são as novas estratégias do tráfico? Quem são as pessoas escolhidas para essa atividade tão arriscada? Quais são os riscos legais para quem aceita agir como mula do tráfico? Celso Freitas e o repórter Ari Peixoto conversam com o advogado criminalista, Carlos Ribeiro.