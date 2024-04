Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/03/2024 Alta no preço dos alimentos faz presidente Lula reunir ministros para discutir aumentos. Levantamento mostra que Semana do Consumidor deve ter 170 mil tentativas de fraude pela internet

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (14): Alta no preço dos alimentos faz presidente Lula reunir ministros para discutir aumentos. Levantamento mostra que Semana do Consumidor deve ter 170 mil tentativas de fraude pela internet. Lista de presos beneficiados com saidinha tem assassinos que chocaram o país. Polícia Federal aperta o cerco contra o tráfico internacional de drogas no Aeroporto do Galeão. Piloto de bimotor morre em mais uma queda de avião este ano no Brasil. Defesa de Trump pede rejeição de acusações sobre documentos confidenciais encontrados na casa do ex-presidente americano.